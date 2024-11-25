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З початку року в Україну завезли легкових авто майже на $3,3 млрд: з яких країн найбільше
За даними Держстату, з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що загальна митна вартість цих авто становила $3 млрд 276 млн, що на 14% більше, ніж торік.
Як повідомляють в "Укравтопромі", найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено 47,5 тис. авто.
Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.
ТОП-10 країн постачальників легкових авто:
1. Німеччина - 47527 од.;
2. США - 37367 од.;
3. Китай - 28653 од.;
4. Японія - 24065 од.;
5. Франція - 12565 од.;
6.Корея - 12497 од.;
7. Чехія - 10501 од.;
8. Словаччина - 10361 од.;
9. Велика Британія - 10151 од.;
10. Мексика - 10066 од.
Ринок авто в Україні
Нагадаємо, впродовж жовтня в Україні було реалізовано понад 5,8 тисяч нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.
У жовтні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 62% ринку нових легковиків, в той час як у 2023 році цей показник становив майже 66%. Частка гібридних авто зросла з 18,6% до 20,7%.
Загалом, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.