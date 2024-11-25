З початку року в Україну завезли легкових авто майже на $3,3 млрд: з яких країн найбільше

За даними Держстату, з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що загальна митна вартість цих авто становила $3 млрд 276 млн, що на 14% більше, ніж торік.

Як повідомляють в "Укравтопромі", найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено 47,5 тис. авто.

Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

ТОП-10 країн постачальників легкових авто:

1. Німеччина - 47527 од.;

2. США - 37367 од.;

3. Китай - 28653 од.;

4. Японія - 24065 од.;

5. Франція - 12565 од.;

6.Корея - 12497 од.;

7. Чехія - 10501 од.;

8. Словаччина - 10361 од.;

9. Велика Британія - 10151 од.;

10. Мексика - 10066 од.

Ринок авто в Україні

Нагадаємо, впродовж жовтня в Україні було реалізовано понад 5,8 тисяч нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.

У жовтні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 62% ринку нових легковиків, в той час як у 2023 році цей показник становив майже 66%. Частка гібридних авто зросла з 18,6% до 20,7%.

Загалом, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.