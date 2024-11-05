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Бензинові, дизельні чи з ГБО: які автомобілі обирали українці у жовтні
У жовтні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 62% ринку нових легковиків, в той час як у 2023 році цей показник становив майже 66%.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Аналітики відзначають, що найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами - їм належить 36,1% жовтневих продажів нових авто. У жовтні 2023 року цей показник дорівнював 45,5%.
Другим за розміром став сегмент дизельних авто – 26,3%, торік їм належало 20,4% ринку нових авто.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Частка гібридних авто зросла з 18,6% до 20,7%.
Електромобілі охопили 16,6%, проти 14,8% жовтня минулого року.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше одного відсотка продажів нових авто.
Найпопулярніші моделі авто за сегментами
В "Укравтопромі" повідомляють, що лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто – Renault Duster;
- Дизельні – Renault Duster;
- Гібридні – Toyota RAV-4;
- Електро – Honda M-NV;
- Авто з ГБО – Hyundai Tucson.
Нагадаємо, впродовж жовтня в Україні було реалізовано понад 5,8 тисяч нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.
Також зауважимо, що з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.
Фото: ua.depositphotos.com