Названо найпопулярніші кольори нових авто на українському ринку

Понад 35% нових легкових авто, що були зареєстровані в Україні від початку 2024 року були білого кольору. Бестселер в команді білих став Renault Duster.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що третина нових легковиків були сірого кольору і це другий результат. Найбільш популярним авто в цьому кольорі був також Renault Duster.

Третій результат за чорним кольором, в який пофарбовано 15% нових авто, зареєстрованих з січня по вересень 2024 року. У цьому класичному забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі Toyota Camry.

На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили майже 8% автомобілістів. Тут першість утримує електромобіль Volkswagen ID.4.

Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів - червоний (3%). Лідер червоних – Mazda CX5.

Зауважимо, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.

Ринок авто в Україні

Нагадаємо, у вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто. У порівнянні з серпнем поточного року ринок просів на 30%.

Лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.

Впродовж вересня український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

У вересні автомобілі з традиційними двигунами охопили 63% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 68%.