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Названы самые популярные цвета новых авто на украинском рынке
Более 35% новых легковых автомобилей, зарегистрированных в Украине с начала 2024 года, были белого цвета. Бестселлер в команде белых стал Renault Duster.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что треть новых легковушек были серого цвета и это второй результат. Наиболее популярным авто в этом цвете был также Renault Duster.
Третий результат по черному цвету, в который выкрашено 15% новых авто, зарегистрированных с января по сентябрь 2024 года. В этой классической расцветке чаще других регистрировались автомобили модели Toyota Camry.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
На автомобиле в синем цвете свой выбор остановили почти 8% автомобилистов. Здесь первенство удерживает электромобиль Volkswagen ID.4.
Замыкает пятерку самых популярных цветов – красный (3%). Лидер красных – Mazda CX5.
Заметим, с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.
Рынок автомобилей в Украине
Напомним, в сентябре украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. В сравнении с августом текущего года рынок просел на 30%.
Лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать Renault Duster.
В течение сентября украинский автопарк пополнили почти 17 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.
В сентябре автомобили с традиционными двигателями охватили 63% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составил 68%.