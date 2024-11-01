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Ринок нових авто продемонстрував мляве зростання: найпопулярніші марки
Впродовж жовтня в Україні було реалізовано понад 5,8 тисяч нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що відносно вересня 2024 року споживча активність на авторинку збільшилась на 2%.
За даними аналітиків, лідером ринку нових легковиків стала французька Renault. В жовтні 775 нових авто цієї марки поповнили український автопарк.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Попередній фаворит ринку - Toyota опинився на другому місці з 679 реалізованими авто.
Третій результат у Skoda - 402 од.
Також в п’ятірку жовтня потрапили BMW (397 од.) та Volkswagen (363 од.).
Титул бестселера місяця знову отримав кросовер Renault Duster (749 од.).
"Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 58,8 тис. нових легкових авто, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року", - підкреслюють в "Укравтопромі".
Зауважимо, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.
Ринок авто в Україні
Нагадаємо, у вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто. У порівнянні з серпнем поточного року ринок просів на 30%.
Лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.
Впродовж вересня український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
У вересні автомобілі з традиційними двигунами охопили 63% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 68%.