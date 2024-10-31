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В Україну ввезли легкових авто майже на $3 млрд за вісім місяців: з яких країн найбільше
За даними Держстату, з січня по серпень в Україну було імпортовано 215,6 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 15% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що загальна митна вартість цих авто становила $2,93 млрд, що на 19% більше, ніж торік.
За даними аналітиків, найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено майже 42,5 тис. авто.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.
Топ-10 країн постачальників легкових авто:
1. Німеччина - 42 468 од. (-5%).
2. США - 34 590 од. (+63%).
3. Китай - 25 604 од. (+102%).
4. Японія - 21 934 од. (+14%).
5. Республіка Корея - 11 159 од. (+63%).
6. Франція - 10 741 од. (-36%).
7. Словаччина - 9651 од. (+52%).
8. Мексика - 9391 од. (+77%).
9. Чехія - 9117 од. (-21%).
10. Велика Британія - 9070 од. (-8%).
Зауважимо, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.
Ринок авто в Україні
Нагадаємо, у вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто. У порівнянні з серпнем поточного року ринок просів на 30%.
Лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.
Впродовж вересня український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
У вересні автомобілі з традиційними двигунами охопили 63% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 68%.