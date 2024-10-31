- Категория
- Авто
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украину ввезли легковых авто почти на $3 млрд за восемь месяцев: из каких стран больше всего
По данным Госстата, с января по август в Украину было импортировано 215,6 тыс. легковых авто (подержанных и новых). Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что общая таможенная стоимость этих авто составляла $2,93 млрд, что на 19% больше, чем в прошлом году.
По данным аналитиков, крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено почти 42,5 тыс. авто.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.
ТОП-10 стран поставщиков легковых автомобилей :
1. Германия – 42 468 ед. (-5%).
2. США – 34 590 ед. (+63%).
3. Китай – 25 604 ед. (+102%).
4. Япония – 21 934 ед. (+14%).
5. Республика Корея – 11 159 ед. (+63%).
6. Франция – 10 741 ед. (-36%).
7. Словакия – 9651 ед. (+52%).
8. Мексика – 9391 ед. (+77%).
9. Чехия – 9117 ед. (-21%).
10. Великобритания – 9070 ед. (-8%).
Заметим, с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.
Рынок автомобилей в Украине
Напомним, в сентябре украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых авто. В сравнении с августом текущего года рынок просел на 30%.
Лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать Renault Duster.
В течение сентября украинский автопарк пополнили почти 17 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.
В сентябре автомобили с традиционными двигателями охватили 63% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составил 68%.