Продажи увеличились на четверть: названо самое популярное авто на украинском рынке

В течение трех кварталов 2024 года в Украине было зарегистрировано 53 тысяч новых легковых автомобилей, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром.

По данным аналитиков, бестселлером рынка новых легковушек стал компактный кроссовер Renault Duster, продажи которого в годовом измерении увеличились почти на четверть.

Также в лидерской тройке – Toyota RAV-4 и Mazda CX5.

ТОП-10 новых легковушек 2024 года:

1. Renault Duster – 5060 ед. (+24,8%);

2. Toyota RAV-4 – 3402 ед. (+63,1%);

3. Mazda CX5 – 1459 ед. (+16,3%);

4. Volkswagen iD.4 – 1410 ед. (-18,8%);

5. KIA Sportage – 1315 ед. (+75,8%);

6. HyundaiI Tucson – 1078 ед. (-9,2%);

7. Toyota Camry – 1069 ед. (+20,1%);

8. Skoda Octavia – 998 ед. (+16,3%);

9. Volkswagen Touareg – 966 ед. (+17,4%);

10. Skoda Kodiaq – 961 ед. (+3,2%).

Заметим, с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.

Рынок автомобилей в Украине

Напомним, в сентябре украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. В сравнении с августом текущего года рынок просел на 30%.

Лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать Renault Duster.

В течение сентября украинский автопарк пополнили почти 17 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.

В сентябре автомобили с традиционными двигателями охватили 63% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составил 68%.