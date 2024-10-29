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Продажі збільшились на чверть: названо найпопулярніше авто на українському ринку
Впродовж трьох кварталів 2024 року в Україні було зареєстровано 53 тисячі нових легкових автомобілів, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє Укравтопром.
За даними аналітиків, бестселером ринку нових легковиків став компактний кросовер Renault Duster, продажі якого у річному вимірюванні збільшились майже на чверть.
Також у лідерській трійці - Toyota RAV-4 та Mazda CX5.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
ТОП-10 нових легковиків 2024 року:
1. Renault Duster - 5060 од. (+24,8%);
2. Toyota RAV-4 - 3402 од. (+63,1%);
3. Mazda CX5 - 1459 од. (+16,3%);
4. Volkswagen iD.4 - 1410 од. (-18,8%);
5. KIA Sportage - 1315 од. (+75,8%);
6. HyundaiI Tucson - 1078 од. (-9,2%);
7. Toyota Camry - 1069 од. (+20,1%);
8. Skoda Octavia - 998 од. (+16,3%);
9. Volkswagen Touareg - 966 од. (+17,4%);
10. Skoda Kodiaq - 961 од. (+3,2%).
Зауважимо, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.
Ринок авто в Україні
Нагадаємо, у вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто. У порівнянні з серпнем поточного року ринок просів на 30%.
Лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.
Впродовж вересня український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
У вересні автомобілі з традиційними двигунами охопили 63% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 68%.