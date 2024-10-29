Продажі збільшились на чверть: названо найпопулярніше авто на українському ринку

Впродовж трьох кварталів 2024 року в Україні було зареєстровано 53 тисячі нових легкових автомобілів, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Укравтопром.

За даними аналітиків, бестселером ринку нових легковиків став компактний кросовер Renault Duster, продажі якого у річному вимірюванні збільшились майже на чверть.

Також у лідерській трійці - Toyota RAV-4 та Mazda CX5.

ТОП-10 нових легковиків 2024 року:

1. Renault Duster - 5060 од. (+24,8%);

2. Toyota RAV-4 - 3402 од. (+63,1%);

3. Mazda CX5 - 1459 од. (+16,3%);

4. Volkswagen iD.4 - 1410 од. (-18,8%);

5. KIA Sportage - 1315 од. (+75,8%);

6. HyundaiI Tucson - 1078 од. (-9,2%);

7. Toyota Camry - 1069 од. (+20,1%);

8. Skoda Octavia - 998 од. (+16,3%);

9. Volkswagen Touareg - 966 од. (+17,4%);

10. Skoda Kodiaq - 961 од. (+3,2%).

Зауважимо, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.

Ринок авто в Україні

Нагадаємо, у вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто. У порівнянні з серпнем поточного року ринок просів на 30%.

Лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.

Впродовж вересня український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

У вересні автомобілі з традиційними двигунами охопили 63% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 68%.