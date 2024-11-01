Рынок новых авто продемонстрировал вялый рост: самые популярные марки

В течение октября в Украине было реализовано более 5,8 тысячи новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по отношению к сентябрю 2024 года потребительская активность на авторынке увеличилась на 2%.

По данным аналитиков, лидером рынка новых легковушек стала французская Renault. В октябре 775 новых автомобилей этой марки пополнили украинский автопарк.

Предыдущий лидер рынка — Toyota оказался на втором месте с 679 реализованными авто.

Третий результат у Skoda – 402 ед.

Также в пятерку октября попали BMW (397 ед.) и Volkswagen (363 ед.).

Титул бестселлера месяца снова получил кроссовер Renault Duster (749 ед.).

"Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 58,8 тыс. новых легковых авто, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года", — подчеркивают в "Укравтопроме".

Заметим, с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.

Рынок автомобилей в Украине

Напомним, в сентябре украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. В сравнении с августом текущего года рынок просел на 30%.

Лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать Renault Duster.

В течение сентября украинский автопарк пополнили почти 17 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.

В сентябре автомобили с традиционными двигателями охватили 63% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составил 68%.