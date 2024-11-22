Українці частіше купують вживані електромобілі: найпопулярніші моделі

У жовтні українці придбали 4,7 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Нагадаємо, що впродовж жовтня свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 16,3 тис. легкових авто з пробігом.

Отже, авто віком до 5 років становили 29% від цієї кількості.

За даними аналітиків, найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 44%.

Далі йдуть:

бензинові авто– 34%;

дизельні – 11%;

гібридні – 8%;

авто з ГБО – 3%.

ТОП - 10 найпопулярніших моделей жовтня

Як повідомляють в "Укравтопромі", найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

1. Tesla Model Y - 299 од.;

2. Tesla Model 3 - 214 од.;

3. HyundaiI Kona - 187 од.;

4. KIA Niro - 166 од.;

5. Audi E-Tron Sportback - 156 од.;

6. Volkswagen Tiguan - 141 од.;

7. Nissan Leaf - 123 од.;

8. Nissan Rogue - 122 од.;

9. Mazda CX5 - 118 од.;

10. Audi Q5 - 89 од.

Ринок авто в Україні

Нагадаємо, впродовж жовтня в Україні було реалізовано понад 5,8 тисяч нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.

У жовтні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 62% ринку нових легковиків, в той час як у 2023 році цей показник становив майже 66%. Частка гібридних авто зросла з 18,6% до 20,7%.

Загалом, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.