- Категорія
- Авто
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Українці частіше купують вживані електромобілі: найпопулярніші моделі
У жовтні українці придбали 4,7 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Нагадаємо, що впродовж жовтня свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 16,3 тис. легкових авто з пробігом.
Отже, авто віком до 5 років становили 29% від цієї кількості.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
За даними аналітиків, найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 44%.
Далі йдуть:
- бензинові авто– 34%;
- дизельні – 11%;
- гібридні – 8%;
- авто з ГБО – 3%.
ТОП - 10 найпопулярніших моделей жовтня
Як повідомляють в "Укравтопромі", найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
1. Tesla Model Y - 299 од.;
2. Tesla Model 3 - 214 од.;
3. HyundaiI Kona - 187 од.;
4. KIA Niro - 166 од.;
5. Audi E-Tron Sportback - 156 од.;
6. Volkswagen Tiguan - 141 од.;
7. Nissan Leaf - 123 од.;
8. Nissan Rogue - 122 од.;
9. Mazda CX5 - 118 од.;
10. Audi Q5 - 89 од.
Ринок авто в Україні
Нагадаємо, впродовж жовтня в Україні було реалізовано понад 5,8 тисяч нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.
У жовтні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 62% ринку нових легковиків, в той час як у 2023 році цей показник становив майже 66%. Частка гібридних авто зросла з 18,6% до 20,7%.
Загалом, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.