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Названі найпопулярніші вживані авто з-за кордону на українському ринку

Названі найпопулярніші вживані авто з-за кордону на українському ринку
Фото: volkswagen-newsroom.com

Впродовж жовтня український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з 2023 роком жовтневі реєстрації вживаних авто впали на 23%.

Відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 4%.

За даними аналітиків, найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.

Далі йдуть:

  • дизельні – 26%; 
  • електромобілі – 20%;
  • гібриди та авто з ГБО – по 4%.

Як зауважують в "Укравтопромі", середній вік вживаних машин, що у жовтні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

ТОП - 10 найпопулярніших моделей жовтня:

1. Volkswagen Golf - 1028 од.;

2. Renault Megane - 786 од.;

3. Skoda Octavia - 634 од.;

4. Volkswagen Passat - 454 од.;

5. Nissan Leaf - 447 од.;

6. Volkswagen Tiguan - 431 од.;

7. Audi Q5 - 374 од.;

8. Audi A4 - 323 од.;

9. Volkswagen Touran - 305 од.;

10 Tesla  Model Y - 299 од.

"Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 192,3 тис. уживаних легковиків, що на 14% більше, ніж за аналогічний період 2023 року", - констатують в "Укравтопромі.

Нагадаємо, впродовж жовтня в Україні було реалізовано понад 5,8 тисяч нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.

Зауважимо, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.

Автор:
Світлана Манько