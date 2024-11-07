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Названі найпопулярніші вживані авто з-за кордону на українському ринку
Впродовж жовтня український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що у порівнянні з 2023 роком жовтневі реєстрації вживаних авто впали на 23%.
Відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 4%.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
За даними аналітиків, найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.
Далі йдуть:
- дизельні – 26%;
- електромобілі – 20%;
- гібриди та авто з ГБО – по 4%.
Як зауважують в "Укравтопромі", середній вік вживаних машин, що у жовтні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
ТОП - 10 найпопулярніших моделей жовтня:
1. Volkswagen Golf - 1028 од.;
2. Renault Megane - 786 од.;
3. Skoda Octavia - 634 од.;
4. Volkswagen Passat - 454 од.;
5. Nissan Leaf - 447 од.;
6. Volkswagen Tiguan - 431 од.;
7. Audi Q5 - 374 од.;
8. Audi A4 - 323 од.;
9. Volkswagen Touran - 305 од.;
10 Tesla Model Y - 299 од.
"Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 192,3 тис. уживаних легковиків, що на 14% більше, ніж за аналогічний період 2023 року", - констатують в "Укравтопромі.
Нагадаємо, впродовж жовтня в Україні було реалізовано понад 5,8 тисяч нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.
Зауважимо, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.