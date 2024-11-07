Названы самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа на украинском рынке

В течение октября украинский автопарк пополнили 16,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это самое малое в этом году месячное количество регистраций импортируемых авто с пробегом.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с 2023 годом октябрьские регистрации подержанных автомобилей упали на 23%.

По отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 4%.

По данным аналитиков, наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%.

Дальше идут:

дизельные – 26%;

электромобили – 20%;

гибриды и авто с ГБО – по 4%.

Как отмечают в "Укравтопроме", средний возраст подержанных машин, перешедших в октябре на украинские номера, составляет 9,5 года.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

ТОП — 10 самых популярных моделей октября:

1. Volkswagen Golf – 1028 ед;

2. Renault Megane – 786 ед.;

3. Skoda Octavia – 634 ед.;

4. Volkswagen Passat – 454 ед.;

5. Nissan Leaf – 447 ед.;

6. Volkswagen Tiguan – 431 ед.;

7. Audi Q5 – 374 ед.;

8. Audi A4 – 323 ед.;

9. Volkswagen Touran – 305 ед.;

10 Tesla Model Y – 299 ед.

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 192,3 тыс. б/у легковых автомобилей, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2023 года", — констатируют в "Укравтопроме".

Напомним, в течение октября в Украине было реализовано более 5,8 тысячи новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Заметим, с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.