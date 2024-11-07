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Названы самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа на украинском рынке
В течение октября украинский автопарк пополнили 16,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это самое малое в этом году месячное количество регистраций импортируемых авто с пробегом.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с 2023 годом октябрьские регистрации подержанных автомобилей упали на 23%.
По отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 4%.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По данным аналитиков, наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%.
Дальше идут:
- дизельные – 26%;
- электромобили – 20%;
- гибриды и авто с ГБО – по 4%.
Как отмечают в "Укравтопроме", средний возраст подержанных машин, перешедших в октябре на украинские номера, составляет 9,5 года.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
ТОП — 10 самых популярных моделей октября:
1. Volkswagen Golf – 1028 ед;
2. Renault Megane – 786 ед.;
3. Skoda Octavia – 634 ед.;
4. Volkswagen Passat – 454 ед.;
5. Nissan Leaf – 447 ед.;
6. Volkswagen Tiguan – 431 ед.;
7. Audi Q5 – 374 ед.;
8. Audi A4 – 323 ед.;
9. Volkswagen Touran – 305 ед.;
10 Tesla Model Y – 299 ед.
"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 192,3 тыс. б/у легковых автомобилей, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2023 года", — констатируют в "Укравтопроме".
Напомним, в течение октября в Украине было реализовано более 5,8 тысячи новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.
Заметим, с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.