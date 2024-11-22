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Украинцы чаще покупают подержанные электромобили: самые популярные модели
В октябре украинцы приобрели 4,7 тыс. ввозимых из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Напомним, что за октябрь свою первую регистрацию в Украине прошли более 16,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом.
Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составили 29% от этого количества.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По данным аналитиков, наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 44%.
Дальше идут:
- бензиновые авто – 34%;
- дизельные – 11%;
- гибридные – 8%;
- авто с ГБО – 3%.
ТОП — 10 самых популярных моделей октября
Как сообщают в "Укравтопроме", наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
1. Tesla Model Y – 299 ед.;
2. Tesla Model 3 – 214 ед.;
3. HyundaiI Kona – 187 ед.;
4. KIA Niro – 166 ед.;
5. Audi E-Tron Sportback – 156 ед.;
6. Volkswagen Tiguan – 141 ед.;
7. Nissan Leaf – 123 ед.;
8. Nissan Rogue – 122 ед.;
9. Mazda CX5 – 118 ед.;
10. Audi Q5 – 89 ед.
Рынок автомобилей в Украине
Напомним, в течение октября в Украине было реализовано более 5,8 тысячи новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.
В октябре автомобили с традиционными двигателями охватили более 62% рынка новых легковых автомобилей, в то время как в 2023 году этот показатель составил почти 66%. Доля гибридных авто выросла с 18,6% до 20,7%.
В целом с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых авто украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.