Какие авто покупают частные клиенты и юрлица: самые популярные модели

В октябре украинский автопарк пополнили 5,8 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 59% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 41% приобрели юрлица.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с октябрем 2023 продажи легковых автомобилей в частном сегменте авторынка уменьшились на 11%.

В то же время продажи юрлицам выросли на 29%.

ТОП-5 авто в частном сегменте

По данным "Укравтопрома", покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:

1. Toyota RAV-4 – 213 ед.;

2. Honda M-NV – 154 ед.;

3. Renault Duster – 150 ед.;

4. Suzuki SX4 – 111 ед.;

5. Hyundai Tucson – 109 ед.

ТОП-5 авто в корпоративном сегменте

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

1. Renault Duster – 610 ед.;

2. Peugeot Landtrek – 155 ед.;

3. Skoda Octavia – 68 ед.;

4. Volkswagen Touareg – 59 ед.;

5. Toyota RAV-4 – 56 ед.

Заметим, с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.