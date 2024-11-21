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Какие авто покупают частные клиенты и юрлица: самые популярные модели
В октябре украинский автопарк пополнили 5,8 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 59% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 41% приобрели юрлица.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с октябрем 2023 продажи легковых автомобилей в частном сегменте авторынка уменьшились на 11%.
В то же время продажи юрлицам выросли на 29%.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
ТОП-5 авто в частном сегменте
По данным "Укравтопрома", покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:
1. Toyota RAV-4 – 213 ед.;
2. Honda M-NV – 154 ед.;
3. Renault Duster – 150 ед.;
4. Suzuki SX4 – 111 ед.;
5. Hyundai Tucson – 109 ед.
ТОП-5 авто в корпоративном сегменте
В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
1. Renault Duster – 610 ед.;
2. Peugeot Landtrek – 155 ед.;
3. Skoda Octavia – 68 ед.;
4. Volkswagen Touareg – 59 ед.;
5. Toyota RAV-4 – 56 ед.
Заметим, с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.