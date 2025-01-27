Украинцы потратили на новые автомобили 125 млрд грн в 2024 году: какие марки выбирали

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2024 году оценены более чем в 125 млрд грн.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что около половины этой суммы собрали автомобили пяти марок.

По данным аналитиков, больше всего денег было уплачено за автомобили японской марки Toyota – 18,3 млрд грн.

Второй результат у BMW – 16 млрд грн.

На третьем месте Mercedes-Benz – 9,7 млрд. грн.

На модели Volkswagen украинцы потратили 9,2 млрд грн – четвертое место.

Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Renault – 6,4 млрд. грн.

В ТОП-10 марок новых авто, на которые не скупились украинцы, также попали Audi, Skoda, Lexus, Land Rover, Porsche.

Заметим, что в 2023 году украинский автопарк пополнили почти 3,6 тыс. роскошных авто, вошедших в список моделей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2024 году.

Самыми популярными брендами среди украинцев были BMW, Mercedes-Benz, Lexus и Land Rover .

Напомним, в прошлом году лидером рынка новых автомобилей стал компактный кроссовер Renault Duster. По подсчетам "Укравтопрома", владельцами этой модели стали 6826 украинцев.

По итогам 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.