Назван самый популярный новый автомобиль в Украине за 2024 год

В прошлом году украинцы чаще всего покупали компактный кроссовер Renault Duster. По подсчетам "Укравтопрома", владельцами этой модели стали 6826 граждан, в том числе в декабре – 495.

В целом за 2024 год отечественный автопарк пополнили 69,6 тыс. новых легковушек. Это на 14% больше, чем в 2023 году. За последний месяц года – более 5,5 тыс., что на 6% уступает показателю декабря-2023 и на 5,7% превышает результат ноября-2024.

Какие марки автомобилей выбирали украинцы в 2024 году

Лидером стала Toyota – было продано 10 731 автомобиль. На втором месте оказался Renault с результатом 7266 единиц. Skoda с продажами 5033 автомобилей заняла третье место, демонстрируя стабильный спрос на свои модели.

Volkswagen, продавший 4899 автомобилей, расположился на четвертой позиции, лишь немного уступив BMW, завершившему год с 4833 проданными единицами, войдя в пятерку лидеров.

Вторую половину рейтинга открывает Nissan с показателем 2777 автомобилей. За ним следует Hyundai, реализовавший 2618 единиц. Восьмое место занял Peugeot с результатом 2474 проданных авто. Suzuki имеет 2301 реализованную единицу, а Mazda с небольшим отрывом в 2256 автомобилей замыкает десятку самых популярных брендов 2024 года.

Самые популярные марки декабря

Первенство на украинском рынке удерживает японская марка Toyota, продемонстрировавшая лучшие результаты по продажам – 810 единиц.

На втором месте оказалась Skoda с результатом 628 проданных автомобилей. Чешский производитель стабильно удерживает спрос благодаря своим популярным моделям, таким как Octavia и Kodiaq.

Третью строчку занимает французский бренд Renault, продавший 526 единиц. Четвертое место занял немецкий бренд Volkswagen с 435 проданными автомобилями. Пятерку лидеров завершает французская марка Peugeot с 380 проданными единицами.

Renault Duster стал бестселлером как в декабре, так и за год в целом. Фото: renault.ua

Самые популярные модели декабря

Лидером рынка последнего месяца 2024 года, как было указано выше, стал Renault Duster. Вторым по популярности был пикап Peugeot Landtrek, которого в декабре продали 339 раз. Третьей стала Toyota RAV-4 с проданными 195 единицами.

Список с четвертого по десятое место выглядит так:

4. Skoda Kodiaq – 185 ед.

5. Toyota Hilux – 158 ед.

6. Skoda Octavia – 150 ед.

7. Volkswagen Touareg – 146 ед.

8. Toyota Land Cruiser Prado – 142 ед.

9. Kia Sportage – 138 ед.

10. Skoda Scala – 121 ед.

Напомним, с 1 января вступили в силу новые акцизные ставки на горючее. Со вчерашнего дня акциз на бензин составляет €271,70 за 1000 л, на дизельное топливо – €215,70, на сжиженный газ – €173. Какими будут цены на топливо в январе, читайте в материале Delo.ua.