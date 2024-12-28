Электронные полисы, новые выплаты и отмена износа: изменяющий новый закон об "автогражданке"

С 1 января 2025 года в Украине вступает в силу новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности автовладельцев, известный как "автогражданка". Нововведения вызвали немало обсуждений.

В пресс-службе Национального банка (НБУ) объясняют ключевые аспекты нового закона.

Новая цена полисов

Согласно новому закону, страховщики получат большую свободу в формировании стоимости полисов, которая будет зависеть от истории водителя.

Однако эти изменения будут касаться только новых полисов, действующие будут оставаться действительными. Кроме того, для льготных категорий граждан сохраняется возможность оформления полисов со скидкой в 50%.

Отменяют ли бумажные полисы

Переход на электронные полисы будет постепенным. Только с 1 января 2026 года все договоры "автогражданки" станут электронными, а данные будут обязательно вноситься в централизованную базу Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ). Это позволит устранить мошенничество и сделать невозможным заключение фиктивных договоров.

Усложнит ли закон продажу полисов

НБУ уверяет, что новый закон только повышает прозрачность и честность рынка. Полулегальная торговля дешевыми искажающими конкуренцию полисами будет прекращена, а регулирование деятельности страховых посредников усилено.

В то же время большинство страховых компаний готовы к новым требованиям и смогут обслуживать клиентов в соответствии со стандартами.

Нововведения для автовладельцев

Новый закон внедряет важные изменения, призванные сделать "автогражданку" эффективным инструментом защиты:

Отменен коэффициент износа: страховое возмещение теперь должно обеспечивать восстановление автомобиля до состояния, в котором он находился до ДТП;

Введена возможность прямого урегулирования ущерба, то есть обращение к своему страховщику;

Ограничены сроки принятия решения о выплате страховки до 90 дней. В случае нарушения срока страховщик будет платить пеню;

Отменены ограничения на максимальную сумму страхового возмещения по европротоколом;

Введена система выплат МТСБУ вместо страховщика, потерявшего лицензию.

Увеличение страховых сумм

Уже с 2025 года максимальные суммы страховых выплат увеличатся:

За вред жизни и здоровью – до 500 тысяч гривен;

За ущерб имуществу – до 250 тысяч гривен.

НБУ отмечает, что эти изменения еще один шаг к адаптации украинского страхового рынка к европейским стандартам, что позволит улучшить качество услуг для автовладельцев и повысить уровень доверия к страховщикам.

Напомним, закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСГПО) Верховная Рада приняла в целом 21 мая 2024 года.