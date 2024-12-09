В Украине электронные договоры "автогражданки" будут заключать по новым правилам

Национальный банк установил порядок заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) владельцев наземных транспортных средств, заключенного в форме электронного документа.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Указывается, что договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, заключенный в форме электронного документа, или его индивидуальная часть должен содержать:

электронная подпись потребителя с учетом требований законодательства Украины;

квалифицированная электронная подпись уполномоченного лица страховщика или страхового посредника с квалифицированной электронной меткой времени (если использование другого вида подписи не предусмотрено договором страхования, первым, основным или которым устанавливаются деловые отношения).

Также регулятором установлены требования по запрету предоставления потребителю бумажной или электронной копии договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств и приложений к нему вместо оригинального экземпляра такого договора и приложений к нему.

Как объясняют в НБУ, указанные требования направлены на повышение безопасности, прозрачности и соблюдения требований Гражданского кодекса о письменной форме сделки при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в форме электронного документа.

Эти нормативные изменения утверждены постановлением НБУ №144 от 4 декабря 2024 года и начнут действовать с 1 июля 2025 года.

Что предусматривает закон об "автогражданке"

Напомним, закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСГПО) Верховная Рада приняла в целом 21 мая 2024 года.

Законом вносятся следующие изменения:

постепенно будут повышены размеры страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) к размерам, установленным в странах Европейского Союза, также закрепится скорейшее осуществление гарантийных выплат потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов (60 дней).

расширение возможности проверки наличия полиса ОСГПО, в частности, Национальной полицией в случаях надзора за дорожным движением (в частности, путем автофиксации), Государственной пограничной службой Украины в местах осуществления пограничного контроля независимо от принадлежности и места регистрации транспортного средства. "Укртрансбезопасность" теперь будет проверять наличие "автогражданки" при осуществлении государственного надзора (контроля).

вводится свободное ценообразование договоров страхования, то есть страховые компании получают право самостоятельно устанавливать цены по соответствующему страховому продукту и индивидуально для каждого клиента. Это позволит рыночным методом предоставлять более качественные услуги для конечных потребителей. Новацией также является отмена франшизы в договорах ОСГПО.

изменятся условия для льготной категории граждан путем введения 50% скидки на один полис ОСГПО для всех категорий льготников.

вводится прямое урегулирование убытков для всех страховых компаний, осуществляющих ОСГПО. Такая система позволяет более эффективно проводить расчеты страхового возмещения.

начисление страховой выплаты будет производиться без учета износа автомобиля. К тому же страховые компании будут стимулировать клиентов к проведению выплат на СТО.

После введения закона в действие страховщик обязан предоставить три варианта СТО в пределах 150 км от места жительства потерпевшего. Если ТС "по гарантии", то по требованию потерпевшего должен быть определен авторизованный сервисный центр соответствующего производителя. В случае отказа потерпевшего от осуществления оплаты на СТО, такую выплату осуществляет страховщик или МТСБУ на банковский (платежный) счет потерпевшего лица.

закон отменяет лимит страхового возмещения по "европротоколом", который в настоящее время составляет 80 тыс. грн. Теперь он будет в пределах страховой суммы, если НБУ не установит максимальные размеры выплаты.

Согласно переходным положениям к закону, все вышеперечисленные нормы вступают в силу с 1 января 2025 года.