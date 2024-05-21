Автогражданка станет действенной: Верховная Рада поддержала реформу автострахования

21 мая Верховная Рада приняла законопроект №8300 об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств во втором чтении и в целом.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, документ поддержали 294 народных избранника.

Что изменится

"Если коротко – законопроект делает автогражданку действенной", – подчеркнул Железняк.

Отмечается, что действующий Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" вступил в силу почти 20 лет назад и устарел.

Именно поэтому новым законопроектом предлагается постепенно повысить размеры страховых сумм до размеров, установленных в странах ЕС.

Сейчас лимит ответственности страховщика за ущерб, причиненный жизни и здоровью составляет 320 000 грн за событие.

В течение двух лет после введения Закона в действие предлагается поэтапно увеличить эти суммы за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших до 1 млн грн на одного потерпевшего и 20 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших, а за вред, причиненный имуществу пострадавших - до 2 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших.

Также документом предлагается ввести быстрое осуществление гарантийных выплат потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов до введения в действие Закона (сейчас это годы, а предлагается до 90 дней).

Кроме того, будет расширено применение "европротокола" – оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции.

Документ предлагает ввести порядок расчета размера страховой выплаты без учета износа и осуществления страховых выплат в размере необходимом для восстановления транспортного средства.

Железняк добавил, что народные депутаты также договорились, что ряд важных поправок для индустрии страхования будут добавлены в законодательство в ближайшее время от профильного комитета.

"Бочка меда" для пострадавших в ДТП и "ложка дегтя" для рынка

По мнению экспертов рынка, новый закон содержит как "бочку меда" для участников дорожного движения, так и "ложку дегтя" для страховщиков ОСАГО и их объединение - МТСБУ.

Сначала о положительных моментах. Законопроект расшивает ряд узких мест, которые годами создавали проблемы для пострадавших в ДТП, а именно сроки получения пострадавшими в ДТП страхового возмещения должны значительно сократиться: от нескольких лет, как это происходит сейчас, до нескольких месяцев.

Среди других позитивных новаций, закрепленных в новом законе: постепенное увеличение страховых сумм (максимальных страховых выплат) до размеров, установленных в странах Европейского союза; сокращение сроков выплат, введение прямого урегулирования во всех случаях дорожно-транспортных происшествий и отказ от франшизы.

Но негативные последствия ожидают страховщиков и именно МТСБУ: Спорными нормами в новом законе участники рынка считают вопросы корпоративного управления Бюро. Текущие требования законопроекта сделают украинское Бюро едва ли не самым зарегулированным среди аналогичных европейских структур.

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