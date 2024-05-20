С 20 мая снова подорожали полисы страхования "Зеленая карта": какие теперь цены

Моторное транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ) повысило цены на договоры международного страхования "Зеленая карта". Обновленные размеры единых страховых платежей вводятся в действие с 20 мая 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба МТСБУ.

Новые цены на "Зеленую карту"

Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, зарегистрированных в Украине, с действием на территории стран - членов международной системы "Зеленая карта" (кроме России и Белоруссии):

Для легковых автомобилей (пассажироемкость до 9 человек с водителем и массой до 3500 кг):

1 156 грн – 15 дней действия договора;

1 841 грн – 1 месяц;

4 968 грн – 3 месяца;

12 849 грн – 1 год.

Для автобусов – от 4 325 грн за 15 суток до 39 147 грн за 1 год;

Для грузовых автомобилей – от 2 474 грн за 15 суток до 30 638 грн в год.

Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, зарегистрированных в Украине, с действием на территории стран – Азербайджан, Молдова:

Для легковых автомобилей (пассажироемкость до 9 человек с водителем и массой до 3500 кг):

764 грн – 15 дней действия договора;

1 124 грн – 1 месяц;

1 888 грн – 3 месяца;

3 669 грн – 1 год.

Для автобусов – от 809 грн за 15 суток до 8 781 грн за 1 год;

Для грузовых автомобилей – от 404 грн за 15 суток до 4 412 грн в год.

В бюро напомнили, что максимальный размер страховых платежей по договорам "Зеленая карта" в евро устанавливает Кабинет министров Украины, а МТСБУ периодически калькулирует тарифы в соответствии с изменениями официального валютного курса. Платежи по таким договорам являются едиными для всех страховщиков-полных членов Бюро, поэтому следует следить за исполнением этого обязательства у своего страховщика.

Добавим, что за январь-март 2024 года украинские водители заключили более 341 тысяч договоров международного страхования "Зеленая карта", что на 8,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда количество договоров составляло 374 тысяч.

Как война повлияла на рынок международного страхования "Зеленая карта"

В МТСБУ отмечают, что с начала полномасштабной войны рынок международного страхования "Зеленая карта" стремительно развивается и требует от всех участников быстро адаптироваться к новым условиям. Увеличение количества украинских водителей, выезжающих за границу, повлекло за собой резкое увеличение количества заключенных договоров международного страхования "Зеленая карта". Причем теперь все чаще водители выбирают долгосрочные или годовые договоры страхования, вместо самых популярных ранее 3-месячных.

Рост срока пребывания украинских водителей за границей повлиял на увеличение случаев наступления дорожных аварий с их участием. Так, по данным МТСБУ, в течение 2023 года было зафиксировано 15 122 дорожно-транспортных происшествия с участием украинских водителей в разных странах мира. Больше всего ДТП произошло в Польше, Германии и Румынии.

Что такое "Зеленая карта"

Отметим, что "Зеленая карта" – это международный страховой полис автогражданской ответственности, который обеспечивает возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате ДТП.

Напомним, что водитель, обладающий сертификатом "Зеленая карта", имеет право на:

возмещение ущерба, причиненного пострадавшим в ДТП по его вине, которое произошло в стране-члене системы;

получение компенсации в случае ДТП по вине водителя-иностранца от иностранного страховщика ответственности такого водителя;

получение компенсации в случае ДТП по вине водителя незастрахованного транспорта (выплаты происходят национальным бюро или гарантийным фондом страны, где произошло ДТП).

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