Рынок ОСАГО вырос в 2023 году, несмотря на выход из него 6 компаний

По результатам 2023 года рынок внутреннего страхования ОСАГО показывает постепенное восстановление из-за увеличения количества заключенных договоров на 6,7% по сравнению с предыдущим годом, что составляет 7,6 млн. договоров, и увеличения общего размера собранной страховой премии на 24,8%.

Об этом говорится на сайте МТСБУ.

"После начала полномасштабного вторжения украинский рынок страхования обязательной гражданско-правовой ответственности водителей (ОСАГО) испытал значительное сокращение. По итогам 2022 года на 20% уменьшилось количество заключенных договоров и на 2,5% уменьшилась сумма страховых премий по сравнению с 2021 годом. Такая ситуация возникла из-за того, что многие украинские водители были вынуждены выехать за границу и оформляли договоры международного страхования "Зеленая карта", - говорится в сообщении.

Однако теперь рынок восстанавливается, и по оценке экспертов МТСБУ общий уровень перезаключения договоров ОСАГО в 2023 году вырос с 65,6% до 78,9%.

"Этот показатель указывает на то, что большинство потребителей страховых услуг возобновили действие договоров ОСАГО и продолжают доверять свою ответственность страховщикам. Рост показателя перезаключения договоров свидетельствует о стабильности рынка автотранспортного страхования в целом и увеличении доверия страхователей к работе страховых компаний", - отмечают в страховом бюро.

Кроме того, в 2023 году из-за влияния инфляционных факторов и увеличения частоты наступления страхового случая (на 8,4%) выросло количество страховых требований от пострадавших на 15,5%, а общий размер страховых возмещений на 39% (размер средней страховой выплаты увеличился на 11,3% (до 44 тысяч гривен). Средний размер страховой премии по договорам внутреннего страхования в 2023 году тоже вырос на 16,9%, до 1141,03 грн. По прогнозам МТСБУ, ожидается дальнейший рост средней страховой премии еще на 8-10% в 2024 году.

В итоге 2023 года общая сумма собранных страховых премий по ОСАГО достигла 8 750,4 млн. гривен. Среди страховщиков лидером по собранным страховым премиям является страховая компания СГ "ТАС". Вторая и третья позиция у НАСК "ОРАНТА" и СК "Княжеская Виенна Иншуранс Групп".

Топ-10 СК по сумме собранных страховых премий выглядит следующим образом:

"ТАС" – 1 170,28 млн грн;

"Оранта" – 1 057,44 млн грн;

"Княжа" – 737,56 млн грн;

"Страховая группа "PZU Украины" – 514, 85 млн грн;

USG – 499,17 млн грн;

VUSO – 374,81 млн грн;

Guardian – 372,27 млн грн;

"Евроинс" – 360,55 млн грн;

"Альфа-гарант" – 326,93 млн грн;

"Арсенал" – 305,53 млн грн.

Сокращение рынка ОСАГО

В МТСБУ отмечают, что за 10 лет с рынка ОСАГО вышли более 50 страховых компаний. Так, с 2014 по 2023 год количество страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности, уменьшилось с 81 до 35.

В 2023 году с рынка вышло 6 страховых компаний – ЧАО СК "Украинский страховой стандарт", ОДО СК "МОТОР-ГАРАНТ", АО "ПРОСТО – страхование", ЧАО СК "ПРОВИДНА", АСК "ОМЕГА" и ЧАО "УАСК АСКА" присоединено к ЧАО СК "УСО".

В текущем 2024 году свое членство в Бюро потеряли еще две - СК "Альфа Страхование" и СК "Премьер Альянс".

Согласно сообщению МТСБУ, большинство страховых компаний покидают рынок из-за невозможности выполнения своих обязательств и из-за отзыва лицензий Национальным Банком Украины, поскольку они не соответствуют установленным обязательным финансовым нормативам, таким как платежеспособность, достаточность капитала и фондообеспеченность. Использование этого механизма регулирования помогает гарантировать стабильность работы действующих страховых компаний и выполнение своих обязательств перед потребителями.

Электронный полис ОСАГО набирает популярность

За последние годы наблюдается стремительное увеличение использования электронной формы заключения договора ОСАГО. Delo.ua сообщало, что в течение 2023 года страховые компании выдали 7 743 732 страховых полисов ОСАГО, из них - 69,4% полисов являются электронными. Это подчеркивает удобство и доступность такого формата для водителей. К тому же большинство страховых компаний в Украине уже заключают в электронном виде более 90% всех полисов ОСАГО.

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