Новый закон о ОСАГО: "бочка меда" для пострадавших в ДТП и «ложка дегтя» для рынка

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"Автогражданка" является наиболее знакомым и привычным для украинцев видом страхования. В 2023 году было заключено 7,7 млн. внутренних договоров ОСАГО и 1,6 млн. договоров «Зеленой карты», наличие которой является обязательным требованием при пересечении границы Украины на выезд автомобилем.

Это достаточно хорошо работающий механизм компенсации ущерба пострадавшим в ДТП и защиты финансовых интересов виновников аварии. В прошлом году страховщики ОСАГО и МТСБУ вместе выплатили пострадавшим 4,3 млрд. грн., также за последние годы страховые компании и Бюро сделали много для прозрачности рынка и повышения доверия к страхованию.

Но есть и болезненные вопросы, которые невозможно было решить в рамках актуального правового поля: действующий закон "Об ОСАГО" был принят 20 лет назад (в 2004 году), и очевидно устарел в некоторых аспектах.

Работа над новым законопроектом велась с 2015 года, и только сейчас подходит к завершению. В ближайшие недели текущую редакцию, наработанную вместе со страховщиками ОСАГО и объединениями участников рынка, рассмотрит профильный комитет Верховной Рады по финансам, таможенной и налоговой политике, после чего он должен быть вынесен на голосование в зал на второе чтение.

Нормы нового закона вступят в силу с начала 2025 года.

По мнению экспертов рынка, новый закон содержит как "бочку меда" для участников дорожного движения, так и «ложку дегтя» для страховщиков ОСАГО и их объединения – МТСБУ.

Сначала о хорошем. Законопроект "расшивает" ряд узких мест, которые годами создавали проблемы для пострадавших в ДТП, а именно:

Страховые выплаты будут осуществляться в размере, необходимом для восстановления транспортного средства (без учета т.н. "износа" на запчасти). Согласно действующему закону, компенсация с «износом» ставила владельцев старых авто перед необходимостью покрывать часть расходов на ремонт автомобиля из собственного кармана, или взыскивать ее с виновника посредством долгих судебных процедур. Усиливаются гарантийные функций МТСБУ по осуществлению выплат по обязательствам так называемых "проблемных" страховщиков ОСАГО, то есть тех компаний, которые прекратили деятельность, не выполнив обязательства перед пострадавшими. Теперь в законе прописана передача портфеля договоров страховщика, который уходит с рынка, другой компании-члену Бюро, которая и будет выполнять все его обязательства.



Если портфель не передается, компенсацию в подобных случаях возьмет на себя МТСБУ. Отличие от норм от действующих норм заключается в том, что Бюро будет платить за компании, которые ушли с рынка, не ожидая завершения процедуры банкротства или ликвидации (как это делается сейчас), а с момента аннулирования лицензии страховщика или исключения его из членов МТСБУ.

Благодаря этому сроки получения пострадавшими в ДТП страхового возмещения должны значительно сократиться: от нескольких лет, как это происходит сейчас, до нескольких месяцев.

Среди других положительных нововведений, закрепленных в новом законе: постепенное увеличение страховых сумм (максимальных страховых выплат) до размеров, установленных в странах Европейского союза; сокращение сроков выплат; введение прямого урегулирования во всех случаях дорожно-транспортных происшествий и отказ от франшизы.

Разумеется, что результатом этих нововведений станет значительное увеличение количества и объема выплат пострадавшим. Вместе с внедрением новым законом принципа свободного ценообразования это неизбежно приведет к росту цен на "автогражданку", и их приближению ориентировочно к уровню восточноевропейских стран, где средняя премия как минимум в два-три раза выше, чем в Украине. Сегодня средний платеж в Украине – 1,1 тыс. грн., но он очень дифференцирован: может быть как вдвое ниже у автовладельцев, которые живут в небольших населенных пунктах, так и больше в 2-3 раза для тех, кто живет в больших городах.

Другие негативные последствия ждут страховщиков и само МТСБУ: спорными нормами в новом законе участники рынка считают вопрос корпоративного управления Бюро. Текущие требования законопроекта сделают украинское Бюро почти самым зарегулированным среди аналогичных европейских структур.

Мы подробно изучили европейский опыт по системам управления Моторными Бюро. Во всех европейских странах оно является независимой организацией, которой управляют сами страховщики. Кроме того, ни одна Евродиректива по страхованию (основные принципы которых легли в основу нового закона) вообще не содержит никаких норм и требований к государственному надзору или регулированию работы таких структур.

Среди положений проекта закона "Об ОСАГО", которые участники рынка считают негативными для его развития – попытки навязать Бюро неприсущие таким структурам функции. А также надзор со стороны НБУ почти на том же уровне, как и для финансовых учреждений, например, требования по утверждению на должностях руководителей МТСБУ и части сотрудников Нацбанком.

МТСБУ – общественное объединение страховщиков, не является финансовым учреждением, не получает деньги от потребителей. Регламентные выплаты, которые оно осуществляет в соответствии с законом определенным категориям пострадавших – это исключительно средства страховщиков-членов Бюро, накопленные в его гарантийных фондах. Государство никаким образом не финансирует МТСБУ и не несет ответственности за выплаты пострадавшим.

Поэтому страховщики считают, что НБУ как государственный регулятор не может вмешиваться в вопросы управления их объединением, которое по сути является саморегулируемой некоммерческой организацией.

На уровне страны мы должны начать с основного – создания такой законодательной базы для любой отрасли , которая сделает невозможным для чиновников попытки "поруководить" бизнесом или общественными объединениями, или давить на них через необоснованно завышенные регуляторные требования. После нескольких недавних весьма резонансных «наездов» на предпринимателей власть заявила о недопустимости таких подходов. Для сферы ОСАГО сейчас как раз наступило «время Ч», когда нужно принять взвешенные законодательные решения.

Профессиональные объединения страховщиков заявляют, что планируют инициировать дискуссию с членами парламента по внесению соответствующих поправок в разделы о корпоративном управлении, отстоять европейский подход к саморегулированию.