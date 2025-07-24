Европейский центробанк оставил процентные ставки без изменений из-за таможенных споров

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на своем июльском заседании решил оставить процентные ставки без изменений. Инфляция находится на среднесрочном целевом уровне 2%.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении регулятора.

Руководство банка заняло выжидательную позицию, оценивая влияние длительной торговой неопределенности и возможных последствий предложенных пошлин США на экономический рост и инфляцию.

Ключевые процентные ставки ЕЦБ

ставка по депозитам – 2%;

ставка основных операций рефинансирования – 2,15%;

ставка по маржинальным кредитам – 2,4%.

Как отмечается в сообщении, решения ЕЦБ по процентным ставкам зависят от оценки прогнозов инфляции и связанных с ними рисков. Банк учитывает экономические и денежные данные, динамику базовой инфляции и эффективность передачи монетарной политики в экономику.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что базовые индикаторы свидетельствуют о стабилизации инфляции на уровне цели – около 2%, однако инфляционный прогноз для еврозоны остается более неопределенным, чем обычно.

По ее словам, потребление поддерживают устойчивый рынок труда, рост реальных доходов и сильные балансы частного сектора, а со временем рост государственных инвестиций в оборону и инфраструктуру должен стимулировать экономический рост.

Напомним, ЕЦБ с 23 апреля 2025 года в очередной раз уменьшил все три процентных ставки на 25 базисных пунктов. В марте снизились общая и базовая инфляция, замедлился рост цен на услуги.