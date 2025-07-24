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Європейський центробанк залишив відсоткові ставки без змін через митні суперечки

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Європейський центробанк зупинив зниження процентних ставок / Depositphotos

Європейський центральний банк (ЄЦБ) на своєму липневому засіданні вирішив залишити процентні ставки без змін. Інфляція наразі знаходиться на середньостроковому цільовому рівні 2%. 

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні регулятора. 

Керівництво банку зайняло вичікувальну позицію, оцінюючи вплив тривалої торговельної невизначеності та можливі наслідки запропонованих США мит на економічне зростання та інфляцію.

Ключові процентні ставки ЄЦБ

  • ставка за депозитами – 2%; 
  • ставка основних операцій рефінансування – 2,15%; 
  • ставка за маржинальними кредитами – 2,4%.

Як зазначено в повідомленні, рішення ЄЦБ щодо процентних ставок залежать від оцінки прогнозів інфляції та пов'язаних із ними ризиків. Банк враховує економічні та фінансові дані, динаміку базової інфляції та ефективність передачі монетарної політики в економіку. 

Голова ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що базові індикатори свідчать про стабілізацію інфляції на рівні цілі – близько 2%, однак інфляційний прогноз для єврозони залишається більш невизначеним, ніж зазвичай.

За її словами, споживання підтримують стійкий ринок праці, зростання реальних доходів і сильні баланси приватного сектора, а з часом зростання державних інвестицій в оборону та інфраструктуру має стимулювати економічне зростання.

Нагадаємо, ЄЦБ з 23 квітня 2025 року вчергове зменшив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів. У березні знизилися загальна та базова інфляція, сповільнилося зростання цін на послуги. Більшість індикаторів свідчать про стабілізацію інфляції на рівні 2%. 

Автор:
Тетяна Бесараб