Європейський центробанк залишив відсоткові ставки без змін через митні суперечки

Європейський центральний банк (ЄЦБ) на своєму липневому засіданні вирішив залишити процентні ставки без змін. Інфляція наразі знаходиться на середньостроковому цільовому рівні 2%.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні регулятора.

Керівництво банку зайняло вичікувальну позицію, оцінюючи вплив тривалої торговельної невизначеності та можливі наслідки запропонованих США мит на економічне зростання та інфляцію.

Ключові процентні ставки ЄЦБ

ставка за депозитами – 2%;

ставка основних операцій рефінансування – 2,15%;

ставка за маржинальними кредитами – 2,4%.

Як зазначено в повідомленні, рішення ЄЦБ щодо процентних ставок залежать від оцінки прогнозів інфляції та пов'язаних із ними ризиків. Банк враховує економічні та фінансові дані, динаміку базової інфляції та ефективність передачі монетарної політики в економіку.

Голова ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що базові індикатори свідчать про стабілізацію інфляції на рівні цілі – близько 2%, однак інфляційний прогноз для єврозони залишається більш невизначеним, ніж зазвичай.

За її словами, споживання підтримують стійкий ринок праці, зростання реальних доходів і сильні баланси приватного сектора, а з часом зростання державних інвестицій в оборону та інфраструктуру має стимулювати економічне зростання.

Нагадаємо, ЄЦБ з 23 квітня 2025 року вчергове зменшив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів. У березні знизилися загальна та базова інфляція, сповільнилося зростання цін на послуги. Більшість індикаторів свідчать про стабілізацію інфляції на рівні 2%.