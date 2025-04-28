ЄЦБ можуе підняти ставку раніше, ніж очікувалося через зростання оборонних витрат у Європі

Європейський центральний банк може змінити свою нинішню політику зниження ставок та вже до кінця року почати обговорення їхнього підвищення. На це вказують очікування економічного зростання, підсилені збільшенням витрат на оборону в регіоні.

Про це пише Вloomberg.

Як заявив голова європейського підрозділу з фіксованим доходом у Franklin Templeton Девід Зан, якщо поглянути на прогнози на 2026 рік, то економіка Європи демонструватиме стабільне зростання на тлі низької інфляції.

Такий погляд суперечить нинішнім очікуванням ринків. Більшість трейдерів наразі прогнозують, що ЄЦБ тричі знизить ставку цього року на 0,25 п. п., залишивши її на рівні близько 1,5% до середини 2026 року. Натомість Зан передбачає, що ставка досягне дна в діапазоні 1,75–1,5% до вересня 2025 року, після чого може початися її зростання.

Зан також вказує, що ринки скоро більше фокусуватимуться на планах посилення оборонної спроможності в Європі. Зокрема, Німеччина вже розпочала розблокування сотень мільярдів євро на оборонні та інфраструктурні проєкти. Це може призвести до подальшого збільшення випуску державних боргових паперів і, відповідно, до крутішого нахилу кривої прибутковості.

У розподілі активів Зан зменшив інвестиції в Іспанію, яка демонструє найменші витрати на оборону серед країн ЄС. Він залишається обережним щодо Франції та Італії, очікуючи розширення спредів прибутковості їхніх 10-річних облігацій відносно німецьких бенчмарків до 100–150 базисних пунктів.

"Нам подобається ядро, тому що воно найбільш оборонне. Тож ми працюємо в Іспанії, Німеччині, Нідерландах, Бельгії", — пояснив Зан.

Щодо Великої Британії, то Franklin Templeton повністю вийшов із цього ринку в березні 2025 року. На думку Зана, британський ринок облігацій є надто вразливим через складну бюджетну ситуацію. Прибутковість 30-річних британських облігацій вже досягла близько 5,24%, і аналітик вважає, що вона може наблизитися до 6%.

Європейський фонд загальної прибутковості Franklin Templeton за минулий рік приніс прибуток у 3,6%, що нижче за середній показник ринку у 6,5%.

Додамо, 30 січня ЄЦБ вже вп'яте з червня 2024 року знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів. Ринки очікують подальших знижень ставок, оскільки інфляція йде на спад, а економіка потребує стимулювання.