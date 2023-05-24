Нацбанк створить власне представництво в ЄЦБ та Єврокомісії

У Національному банку запланували створення власного представництва в Європейському центробанку та Європейській комісії. Цей план міститься у презентованій регулятором 22 травні стратегії розвитку. Не зупинятиметься НБУ, звісно, й у програмній співпраці з міжнародними організаціями та об'єднаннями.

Оновить НБУ і концепцію розвитку власного бренду. Серед іншого, в стратегії прописано наступне:

Підвищення ролі НБУ в міжнародних організаціях, де членом є Нацбанк та Україна, включаючи просування вступу НБУ до інших міжнародних організацій;

Просування НБУ як надавача технічної допомоги, включаючи створення експертного центру НБУ для міжнародних партнерів;

Створення платформи ЄЦБ та центральних банків країн ЄС для залучення передового досвіду для НБУ.

Паралельно в НБУ надумали покращити зовнішні комунікації. Як прописали нацбанківці в документі, "трансформувати стилістику спілкування з аудиторією, зважаючи на включення до пріоритетних цільових аудиторій широкої громадськості та чіткіше розподілення повідомлень за комунікаційними каналами".

Нагадаємо, що в презентованій нещодавно стратегії НБУ також виклав плани щодо повернення до плаваючого курсу з забезпеченням стабільності гривні.