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Банки
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Нацбанк створить власне представництво в ЄЦБ та Єврокомісії

Нацбанк створить власне представництво в ЄЦБ та Єврокомісії
Фото: Нацбанк

У Національному банку запланували створення власного представництва в Європейському центробанку та Європейській комісії. Цей план міститься у презентованій регулятором 22 травні стратегії розвитку. Не зупинятиметься НБУ, звісно, й у програмній співпраці з міжнародними організаціями та об'єднаннями.

Оновить НБУ і концепцію розвитку власного бренду. Серед іншого, в стратегії прописано наступне:

  • Підвищення ролі НБУ в міжнародних організаціях, де членом є Нацбанк та Україна, включаючи просування вступу НБУ до інших міжнародних організацій;
  • Просування НБУ як надавача технічної допомоги, включаючи створення експертного центру НБУ для міжнародних партнерів;
  • Створення платформи ЄЦБ та центральних банків країн ЄС для залучення передового досвіду для НБУ.

Паралельно в НБУ надумали покращити зовнішні комунікації. Як прописали нацбанківці в документі, "трансформувати стилістику спілкування з аудиторією, зважаючи на включення до пріоритетних цільових аудиторій широкої громадськості та чіткіше розподілення повідомлень за комунікаційними каналами".

Нагадаємо, що в презентованій нещодавно стратегії НБУ також виклав плани щодо повернення до плаваючого курсу з забезпеченням стабільності гривні.

Автор:
Максим Беркаль