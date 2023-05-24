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Фінанси
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Нацбанк вже заклав введення плаваючого курсу до оновленої стратегії

Нацбанк вже заклав введення плаваючого курсу до оновленої стратегії
Фото: Нацбанк

Нацбанк 22 травня презентував нову стратегію розвитку, яка вже в першій функції містить плани щодо повернення до плаваючого курсу з забезпеченням стабільності гривні.

"Стратегічним залишається рух до поступового послаблення та зняття валютних обмежень, уведених на початку війни, переходу до гнучкого курсоутворення та повернення до монетарної політики інфляційного таргетування", – йдеться в документі.

Виконання цього завдання передбачає чотири кроки:

  • Розроблення стратегії повернення до інфляційного таргетування, валютної лібералізації та переходу до гнучкого обмінного курсу;
  • Поступове послаблення та зняття валютних обмежень;
  • Поступовий перехід до гнучкості обмінного курсу;
  • Повернення фокусу монетарної політики на інфляцію;

Що ж стосується інфляційного таргетування, то в НБУ передбачають щонайменше до завершення активних бойових дій такі цілі:

  • Зміна індексу споживчих цін (інфляція) менше 15%;
  • Зростання обсягу гривневих строкових (більше 3 місяців) депозитів фізичних осіб (це робиться для зв’язування ліквідності населення, щоб при відпусканні курсу воно не "змело" інвалюту, спровокувавши струс на ринку);
  • Збільшення середньозваженої строковості гривневих депозитів фізосіб (та ж мета);
  • Утримання спреду між готівковим і офіційним курсом гривні до долара менше 5% (на сьогоднішній день обидва курси вже майже зрівнялись);
  • Зростання обсягів торгів на міжбанківському валютному ринку (без НБУ, регулятор наразі є практично єдиним гравцем на міжбанку);
  • Затвердження стратегії повернення до інфляційного таргетування, валютної лібералізації та переходу до гнучкого обмінного курсу.

Нагадаємо, що найімовірніше до кінця травня курс національної валюти крутитиметься близько 37,5 грн/$. А наближення літнього затишшя в економіці лише додасть валютному ринку спокою. А чергове продовження зернової угоди лише додасть гривні впевненості.

Автор:
Максим Беркаль