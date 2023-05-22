Валютний ринок у пошуках балансу. Як буде поводитись курс після продовження "зернової угоди"

До кінця травня курс національної валюти крутитиметься близько 37,5 грн/дол. А наближення літнього затишшя в економіці лише додасть валютному ринку спокою.

Гривня продовжує бічний дрейф. На тижні 15-19 травня відбулося звуження спреду (різниці) між готівковим курсом купівлі та продажу: нижній кордон курсу наблизився до 37 грн/дол., а верхній закріпився у межах 37,5-37,6 грн/дол. Експерти прогнозують поступове зниження активності на готівковому ринку через наближення літнього сезону, що мінімізує ризики дестабілізації курсу. А чергове продовження зернової угоди лише додасть гривні впевненості.

Більше депозитів – міцніша гривня

По великому рахунку, на готівковому ринку вже майже два місяці спокій. З початку квітня курс увійшов у фарватер від 37 до 38 грн/дол. і практично не виходив за цей діапазон (за винятком кількох короткочасних сплесків).

Падіння попиту та активні продажі з боку банків сприяли зниженню курсу до рівня 37,4/37,5 грн/дол. Юрій Гриненко начальник управління казначейських операцій Банку Кредит Дніпро

Готівковий ринок підживлюється валютою від вкладників банків, які отримують на руки депозити, а потім обмінюють цю валюту на гривні. Поглинання готівкової валюти з боку покупців теж знизилося, тому між попитом і пропозицією настав практично паритет. Наприклад, у квітні негативне сальдо на готівковому ринку було найнижчим з вересня 2022 року і склало -0,224 млн дол.

Крім того, вже помітний ефект від оновленого дизайну монетарної політики Нацбанку. Згідно з оперативними даними НБУ, обсяг гривневих депозитів фізосіб у банках за квітень зріс на 1% до 598,1 млрд грн.

Зміна депозитного портфеля фізосіб у банках за січень-квітень 2023 року

Дата Обсяг депозитів фізосіб у нац. 1.01.2023 592,7 млрд грн 1.02.2023 580,4 млрд грн 1.03.2023 586,1 млрд грн 1.04.2023 589,1 млрд грн 1.05.2023 598,1 млрд грн Дані НБУ

За словами експертів, влітку валютний ринок стає більш млявим. Тому готівковий курс, швидше за все, продовжить рух у наміченому раніше тренді. "Найближчим часом найімовірнішим виглядає сценарій, що ми продовжимо торгуватися близько позначки 37,5 грн/дол. з невеликими «задирами" нагору у разі тимчасового перекосу попиту та пропозиції», – вважає Юрій Гриненко.

Експортери допоможуть Нацбанку

Для безготівкового ринку однозначно стала позитивною новина про продовження зернової угоди до 18 липня, а також розширення дії експортного коридору на два порти у Миколаївській області.

"Пролонгація зернової угоди дозволить аграріям у нормальному режимі відвантажувати врожай на експорт, – орієнтовно по 6-7 млн тонн на місяць , – що у свою чергу забезпечить стабільний приплив валютної виручки", – пояснює Григорій Кукуруза, економіст Ukraine Economic Outlook.

Ще один фактор, який пішов на користь валютної стабільності – це призупинення схем агресивного виведення капіталу в лютому-квітні за допомогою торгових кредитів. Це оформлення експортних поставок у формі позик, що дозволяло не повертати експортну виручку.

Якщо у листопаді та грудні 2022 року сума наданих українськими компаніями торгових кредитів становила 0,5 і 0,8 млрд дол. відповідно (11,3 млрд дол. всього за підсумками 2022 року), то в лютому-березні, навпаки, відбувається погашення таких позичок (повернення 0,19 млрд дол. за 1 квартал 2023 року). Григорій Кукуруза економіст Ukraine Economic Outlook

У цілому, безготівковий валютний ринок, як і готівковий, демонструє передумови самобалансування. Але без втручання Нацбанку він, як і раніше, втриматись ще не може. Протягом 15-19 травня НБУ витратив на інтервенції 392 млн. дол. З початку травня обсяг "вливань" на міжбанк склав 1,22 млрд дол. Хоча загалом суми інтервенцій скорочуються. Наприклад, у січні-лютому обсяг інтервенцій становив 600-800 млн дол. на тиждень. Це майже вдвічі більше, ніж у травні.

Тим часом керівництво Нацбанку продовжує розповідати про майбутню валютну лібералізацію. Зокрема, НБУ повідомив про розробку дорожньої карти для послаблення валютних обмежень. Насамперед регулятор пом'якшуватиме ті ліміти, які найбільше спотворюють ринкові механізми та/або заважають нормальній бізнес-діяльності. Зокрема, йдеться про мінімізацію множинності курсів, послаблення обмежень щодо торгових операцій, а також про сприяння надходженню нових кредитів та інвестицій.