Валютный рынок в поисках баланса. Как поведет себя курс после продления «зерновой сделки»

До конца мая курс национальной валюты будет крутиться около 37,5 грн/долл. А приближение летнего затишья в экономике лишь добавит валютному рынку спокойствия.

Гривна продолжает боковой дрейф. На неделе 15-19 мая произошло сужение спреда (разницы) между наличным курсом покупки и продажи: нижняя граница курса приблизилась к 37 грн/долл., а верхняя закрепилась в пределах 37,5-37,6 грн/долл. Эксперты прогнозируют постепенное снижение активности на наличном рынке в связи с приближением летнего сезона, что минимизирует риски дестабилизации курса. А очередное продление зернового соглашения лишь добавит гривне уверенности.

Больше депозитов – крепче гривна

При ближайшем рассмотрении, на наличном рынке уже почти два месяца спокойствие. С начала апреля курс вошел в фарватер от 37 до 38 грн/долл. и практически не выходил за этот диапазон (за исключением нескольких кратковременных всплесков).

Падение спроса и активные продажи со стороны банков способствовали снижению курса до уровня 37,4/37,5 грн/долл. Юрий Гриненко начальник управления казначейских операций Банка Кредит Днепр

Наличный рынок подпитывается валютой от вкладчиков банков, которые получают на руки депозиты и затем обменивают эту валюту на гривны. Поглощение наличной валюты со стороны покупателей тоже снизилось, в результате чего между спросом и предложением наступил практически паритет. Например, в апреле отрицательное сальдо на наличном рынке было самым низким с сентября 2022 года и составило -0,224 млн долл.

Кроме того, уже заметен эффект от обновленного дизайна монетарной политики Нацбанка. Согласно оперативным данным НБУ, объем гривневых депозитов физлиц в банках за апрель вырос на 1% до 598,1 млрд грн.

Изменение депозитного портфеля физлиц в банках за январь-апрель 2023 года

Дата Объем депозитов физлиц в нац.валюте 1.01.2023 592,7 млрд грн 1.02.2023 580,4 млрд грн 1.03.2023 586,1 млрд грн 1.04.2023 589,1 млрд грн 1.05.2023 598,1 млрд грн Данные НБУ

По словам экспертов, летом валютный рынок становится более вялым. Поэтому наличный курс, скорее всего, продолжит движение в намеченном ранее тренде. «На ближайшее время наиболее вероятным выглядит сценарий, что мы продолжим торговаться около отметки 37,5 грн/долл. с небольшими «задергами» вверх в случае временного перекоса спроса и предложения», – считает Юрий Гриненко.

Экспортеры помогут Нацбанку

Для безналичного рынка однозначно стала позитивной новость о продлении зерновой сделки до 18 июля, а также расширение действия экспортного коридора на два порта в Николаевской области.

«Дальнейшее действие зернового соглашения позволит аграриям в нормальном режиме отгружать урожай на экспорт, – ориентировочно по 6-7 млн тонн в месяц , – что в свою очередь обеспечит стабильный приток валютной выручки», – объясняет Григорий Кукуруза, экономист Ukraine Economic Outlook.

Еще один фактор, который пошел на пользу валютной стабильности – это приостановка действия схем по агрессивному выведению капитала в феврале-апреле с помощью торговых кредитов. Это оформление экспортных поставок в форме займов, что позволяло не возвращать экспортную выручку.

Если в ноябре и декабре 2022 года сумма предоставленных украинскими компаниями торговых кредитов составлял 0,5 и 0,8 млрд долл. соответственно (11,3 млрд долл. всего по итогам 2022 года), то в феврале-марте, напротив, происходит погашение таких ссуд (возврат 0,19 млрд долл. за 1 квартал 2023 года). Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook

В целом, безналичный валютный рынок, равно как и наличный, демонстрирует предпосылки к самобалансированию. Но без вмешательства Нацбанка он по-прежнему не может выдержать. В течение 15-19 мая НБУ потратил на интервенции 392 млн долл. С начала мая объем «вливаний» на межбанк составил 1,22 млрд долл. Хотя в целом суммы интервенций сокращаются. Например, в январе-феврале объем интервенций составлял 600-800 млн долл. в неделю. Это почти вдвое больше, чем в мае.

Тем временем, руководство Нацбанка продолжает рассказывать о предстоящей валютной либерализации. В частности, НБУ сообщил о разработке дорожной карты для ослабления валютных ограничений. В первую очередь регулятор будет смягчать те лимиты, которые больше всего искажают рыночные механизмы и/или мешают нормальной бизнес-деятельности. В частности, речь идет о минимизации множественности курсов, ослаблении ограничений по торговым операциям, а также о содействии поступлению новых кредитов и инвестиций.