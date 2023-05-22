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Валютный рынок в поисках баланса. Как поведет себя курс после продления «зерновой сделки»
До конца мая курс национальной валюты будет крутиться около 37,5 грн/долл. А приближение летнего затишья в экономике лишь добавит валютному рынку спокойствия.
Гривна продолжает боковой дрейф. На неделе 15-19 мая произошло сужение спреда (разницы) между наличным курсом покупки и продажи: нижняя граница курса приблизилась к 37 грн/долл., а верхняя закрепилась в пределах 37,5-37,6 грн/долл. Эксперты прогнозируют постепенное снижение активности на наличном рынке в связи с приближением летнего сезона, что минимизирует риски дестабилизации курса. А очередное продление зернового соглашения лишь добавит гривне уверенности.
Больше депозитов – крепче гривна
При ближайшем рассмотрении, на наличном рынке уже почти два месяца спокойствие. С начала апреля курс вошел в фарватер от 37 до 38 грн/долл. и практически не выходил за этот диапазон (за исключением нескольких кратковременных всплесков).
Наличный рынок подпитывается валютой от вкладчиков банков, которые получают на руки депозиты и затем обменивают эту валюту на гривны. Поглощение наличной валюты со стороны покупателей тоже снизилось, в результате чего между спросом и предложением наступил практически паритет. Например, в апреле отрицательное сальдо на наличном рынке было самым низким с сентября 2022 года и составило -0,224 млн долл.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, уже заметен эффект от обновленного дизайна монетарной политики Нацбанка. Согласно оперативным данным НБУ, объем гривневых депозитов физлиц в банках за апрель вырос на 1% до 598,1 млрд грн.
Изменение депозитного портфеля физлиц в банках за январь-апрель 2023 года
|Дата
|Объем депозитов физлиц в нац.валюте
|1.01.2023
|592,7 млрд грн
|1.02.2023
|580,4 млрд грн
|1.03.2023
|586,1 млрд грн
|1.04.2023
|589,1 млрд грн
|1.05.2023
|598,1 млрд грн
|Данные НБУ
По словам экспертов, летом валютный рынок становится более вялым. Поэтому наличный курс, скорее всего, продолжит движение в намеченном ранее тренде. «На ближайшее время наиболее вероятным выглядит сценарий, что мы продолжим торговаться около отметки 37,5 грн/долл. с небольшими «задергами» вверх в случае временного перекоса спроса и предложения», – считает Юрий Гриненко.
Экспортеры помогут Нацбанку
Для безналичного рынка однозначно стала позитивной новость о продлении зерновой сделки до 18 июля, а также расширение действия экспортного коридора на два порта в Николаевской области.
«Дальнейшее действие зернового соглашения позволит аграриям в нормальном режиме отгружать урожай на экспорт, – ориентировочно по 6-7 млн тонн в месяц, – что в свою очередь обеспечит стабильный приток валютной выручки», – объясняет Григорий Кукуруза, экономист Ukraine Economic Outlook.
Еще один фактор, который пошел на пользу валютной стабильности – это приостановка действия схем по агрессивному выведению капитала в феврале-апреле с помощью торговых кредитов. Это оформление экспортных поставок в форме займов, что позволяло не возвращать экспортную выручку.
В целом, безналичный валютный рынок, равно как и наличный, демонстрирует предпосылки к самобалансированию. Но без вмешательства Нацбанка он по-прежнему не может выдержать. В течение 15-19 мая НБУ потратил на интервенции 392 млн долл. С начала мая объем «вливаний» на межбанк составил 1,22 млрд долл. Хотя в целом суммы интервенций сокращаются. Например, в январе-феврале объем интервенций составлял 600-800 млн долл. в неделю. Это почти вдвое больше, чем в мае.
Тем временем, руководство Нацбанка продолжает рассказывать о предстоящей валютной либерализации. В частности, НБУ сообщил о разработке дорожной карты для ослабления валютных ограничений. В первую очередь регулятор будет смягчать те лимиты, которые больше всего искажают рыночные механизмы и/или мешают нормальной бизнес-деятельности. В частности, речь идет о минимизации множественности курсов, ослаблении ограничений по торговым операциям, а также о содействии поступлению новых кредитов и инвестиций.