Зерновая инициатива. ООН не имеет запасного плана на случай выхода России из соглашения

Организация Объединенных Наций не имеет запасного плана, если Россия выйдет из Черноморской зерновой инициативы. Об этом заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик, передает "Голос Америки".

"Нет плана Б для Черного моря. Есть Черное море. Мы не можем передвинуть море. Мы не можем переместить Босфор", – сказал он.

По словам Дюжаррика, если инициатива не сможет продолжаться, это окажет негативное влияние на глобальную продовольственную безопасность и мировые цены на продовольствие.

В свою очередь посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, комментируя жалобы РФ на недостаточную для нее выгоду от соглашения, сказала:

"Россия экспортирует просто отлично. Она экспортирует зерно и удобрения на том же уровне, если не выше, чем до полномасштабного вторжения".

Дипломат отметила, что угрозы страны-агрессорки касаются денег и власти.

"Чем больше Россия препятствует экспорту Украины, тем выше цены, и поскольку российский экспорт развивается хорошо, они получают больше доходов", – добавила Томас-Гринфилд.

Как пишет "Голос Америки", РФ уже замедлила экспорт украинского зерна в рамках зерновой сделки, затормозив проверки: количество инспекций суден, следующих в Украину и выходящих из страны, существенно уменьшилось с наивысшего показателя в октябре 2022 года (4,4 инспекции на вход в день и 6,3 на выход) до 1,4 на вход и 1,5 на выход в день в мае 2023 года.

"Россияне традиционно играют с процедурами Черноморской зерновой инициативы. Они не разрешают суднам регистрироваться, а затем не проверяют их", – высказался посол Джим О'Брайен, возглавляющий Управление координации санкций Государственного департамента США.

Напомним, 18 марта министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, пролонгировали еще на 120 дней.

В свою очередь Министерство иностранных дел России утверждает, что страна согласовала продление инициативы всего на 60 дней, то есть до 18 мая. В Москве пригрозили выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировании зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Также РФ хочет возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

Заместитель министра иностранных дел страны-агрессора Сергей Вершинин заявил, что зерновое соглашение "прекратит свое существование", если РФ не получит гарантий выполнения своих требований до 18 мая.

10-11 мая в Стамбуле прошла встреча представителей Украины, РФ, Турции и ООН. По ее итогам Министерство обороны Турции сообщило, что стороны договорились продолжить переговоры по зерновой инициативе.

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