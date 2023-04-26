Китай поддерживает продолжение Черноморской зерновой инициативы.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Китай поддерживает работу и дальнейшее продление Черноморской зерновой инициативы, позволяющей транспортировать продовольственные грузы по Черному морю из портов Одесской области. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, рассказывая о телефонном разговоре, состоявшемся у него в среду с главой КНР Си Цзиньпином.

"Очень важно, что Китай имеет одинаковый с нами взгляд на свободу мореходства и торговли. Я проинформировал господина Си Цзиньпина о наших усилиях по возобновлению морского экспорта продовольствия и я услышал слова поддержки нашей Черноморской зерновой инициативы, ее продления, а также поддержку наших гуманитарных усилий, в частности, программы "Зерно из Украины", - отметил президент.

В свою очередь, как сформулировали в пресс-службе главы украинского государства, Зеленский в ходе разговора подчеркнул готовность Украины оставаться гарантом глобальной продовольственной безопасности и отметил, что украинские порты являются заложниками российской агрессии и заблокированы государством-агрессором, а с ними – и экспортные пути.

"В этом контексте стороны выразили совместную поддержку необходимости надлежащей имплементации и продолжения действия Черноморской зерновой инициативы. Владимир Зеленский проинформировал о реализации глобальной гуманитарной программы "Зерно из Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечено, что стороны предметно обсудили пути укрепления украино-китайского партнерства. В частности, Зеленский напомнил, что до полномасштабного российского вторжения Китай являлся крупнейшим торговым партнером Украины.

"Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс для возвращения, сохранения и развития этой динамики на всех уровнях", – подчеркнул президент Украины. По его словам, этому должны способствовать возобновление работы двусторонней межправительственной комиссии и назначение посла Украины в КНР, которым стал Павел Рябикин.

Напомним, что ныне представители России уже третий раз за месяц заблокировали проведение инспекций в территориальных водах Турции судов, выполняющих рейсы в рамках "зернового коридора".

Отметим, что 17 марта действие Черноморской зерновой инициативы было продлено на 120 дней, то есть до середины июля. Россия же заявляет, что с ее стороны соглашение было продлено лишь на 60 дней. Более того, российские власти в последние дни снова угрожают вообще выйти из соглашения.