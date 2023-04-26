Генсек ООН будет спасать зерновое соглашение

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен посетить Вашингтон, чтобы встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном в рамках дальнейших усилий по спасению Черноморского зернового соглашения.

Об этом сообщает The New York Times.

Ожидается, что Гутерриш встретится с Блинкеном и членами Конгресса во время трехдневных встреч в Вашингтоне после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая проходила 25 апреля.

Среди тем, которые он, как ожидается, обсудит, - война в Украине и зерновое соглашение, которое все чаще оказывается под угрозой на фоне жалоб со стороны России на то, что аспекты соглашения, способствующие экспорту российского зерна и удобрений, не соблюдаются.

Отметим, что 25 апреля Лавров заявил, что соглашение находится "в тупике", поскольку срок его действия быстро приближается. На пресс-конференции в ООН Лавров повторил жалобы на то, что у России проблемы с продажей собственного зерна и удобрения из-за санкций на ее финансовые операции.

ООН подчеркнула важность соглашения, которое позволило более 29 миллионам тонн зерна из Украины попасть на мировые рынки, в том числе в рамках гуманитарной помощи.

ООН заявила, что работает над продвижением параллельной части соглашения, касающегося возобновления экспорта российского аммиака по трубопроводу через Украину в черноморский порт Одессы.

Напомним, 24 апреля Гутерриш передал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором изложил предложения по Черноморской зерновой инициативе. Лавров сказал, что Москва "тщательно изучит это письмо".