Генсек ООН буде рятувати зернову угоду

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш має відвідати Вашингтон, щоб зустрітися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у рамках подальших зусиль з порятунку Чорноморської зернової угоди.

Про це повідомляє The New York Times.

Очікується, що Гутерріш зустрінеться з Блінкеном та членами Конгресу під час триденних зустрічей у Вашингтоні після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, яка проходилі 25 квітня.

Серед тем, які він, як очікується, обговорить, - війна в Україні та зернова угода, яка все частіше опиняється під загрозою на тлі скарг з боку Росії на те, що аспекти угоди, які б сприяли експорту російського зерна та добрив, не дотримуються.

Зазначимо, що 25 квітня Лавров заявив, що угода знаходиться в "глухому куті", оскільки термін її дії швидко наближається. На прес-конференції в ООН Лавров повторив скарги на те, що Росія має проблеми з продажем власного зерна і добрив через санкції на її фінансові операції.

ООН підкреслила важливість угоди, яка дозволила більш ніж 29 мільйонам тонн зерна з України потрапити на світові ринки, в тому числі в рамках гуманітарної допомоги.

ООН заявила, що працює над просуванням паралельної частини угоди, що стосується відновлення експорту російського аміаку трубопроводом через Україну до чорноморського порту Одеси.

Нагадаємо, 24 квітня Гутерріш передав листа президенту Росії Володимиру Путіну, в якому виклав пропозиції щодо Чорноморської зернової ініціативи. Лавров сказав, що Москва "ретельно вивчить цей лист".