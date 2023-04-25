Генсек ООН передав листа Путіну з пропозиціями щодо зернової угоди

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш передав листа президенту Росії Володимиру Путіну, в якому виклав пропозиції щодо Чорноморської зернової ініціативи. Про це повідомила пресслужба ООН.

Гутерріш зробив це через міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, з яким зустрівся в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Сторони обговорили, зокрема, війну в Україні та зернову угоду.

"Глава ООН висловив стурбованість щодо перешкод, з якими останнім часом зіткнувся Спільний координаційний центр у Стамбулі, створений для реалізації домовленостей, досягнутих у рамках ініціативи", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в листі для Путіна генсек запропонував подальші дії, спрямовані на вдосконалення та розширення ініціативи – з урахуванням позицій сторін та ризиків для глобальної продовольчої безпеки. Аналогічні листи адресовані й двом іншим сторонам, які підписали зернову угоду.

Водночас в ООН додали, що Гутерріш "прийняв до відома" занепокоєння РФ щодо реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між країною та Організацією, який стосується сприяння просуванню російських продуктів харчування та добрив на світові ринки.

Нагадаємо, 18 березня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що зернову угоду, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, пролонгували ще на 120 днів.

Однак Міністерство закордонних справ Росії стверджує, що країна погодила продовження ініціативи лише на 60 днів. У Москві пригрозили вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування.

У країні-агресорці заявляли, що якщо перешкоди для постачання її зерна та добрив не будуть усунені, то Україна буде змушена експортувати своє продовольство наземним транспортом.

Крім того, нещодавно представники РФ заблокували інспекції суден, які рухаються в рамках зернової угоди, в територіальних водах Туреччини. Однак 19 квітня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков за результатами візиту в Туреччину запевнив, що перевірки будуть відновлені.