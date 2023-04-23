G7 закликала продовжити й розширити зернову угоду

Міністри сільського господарства країн G7 закликали до продовження, повної реалізації та розширення ​​угоди щодо експорту українського зерна через Чорне море. Про це повідомляє Reuters.

У комюніке після дводенної зустрічі в Японії урядовці засудили спроби Росії використовувати продовольство як засіб дестабілізації та геополітичного примусу.

"Ми [...] підтверджуємо нашу прихильність діяти на знак солідарності та підтримувати тих, хто найбільше постраждав від використання продовольства як зброї Росією", – зазначили міністри.

Також представники G7 заявили про готовність підтримати відновлення України, в тому числі шляхом надання експертних послуг із розмінування сільськогосподарських земель та реконструкції сільськогосподарської інфраструктури.

Нагадаємо, що зернова угода, яка має на меті забезпечення безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, була підписана 21 липня 2022 року. 19 листопада угоду було продовжено на 120-денний термін із завершенням 18 березня 2023.

В крайній день терміну дії угоди міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що документ пролонгували ще на 120 днів.

Однак Міністерство закордонних справ Росії стверджує, що країна погодила продовження ініціативи лише на 60 днів. У Москві пригрозили вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Ідеться, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування.

У країні-агресорці заявляли, що якщо перешкоди для постачання її зерна та добрив не будуть усунені, то Україна буде змушена експортувати своє продовольство наземним транспортом.

Крім того, нещодавно представники РФ заблокували інспекції суден, які рухаються в рамках зернової угоди, в територіальних водах Туреччини. Однак 19 квітня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков за результатами візиту в Туреччину запевнив, що перевірки будуть відновлені.

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