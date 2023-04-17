"Зернова угода" під загрозою: РФ знову заблокувала інспекції суден у Босфорі

Російська сторона 17 квітня знову заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини. У Києві сподіваються, що ООН та Туреччина вплинуть на ситуацію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як зазначається, з 10 квітня російська сторона в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану. Натомість росіяни формують їх власний план інспекцій, вибираючи суда з черги на свій розсуд, що, як наголошують у міністерстві, повністю протирічить умовам ініціативи та неприйнятно для України.

"В результаті вже вдруге за 9 місяців роботи "Зернової ініціативи" не складено інспекційного плану і не проінспектовано жодного судна. Це ставить під загрозу функціонування "Зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголосили, що з листопада 2022 року росіяни під різними приводами саботують та затягують час проведення інспекцій, що вже призвело до скорочення обсягів експорту української агропродукції на світові ринки на 15-18 млн тонн.

Так, з квітня представники Росії намагаються втрутитися у діяльність українських портів та експортерів шляхом нав’язування власних критеріїв визначення конкретних суден, що братимуть участь у ініціативі. Зокрема, з 14 квітня росіяни без жодних пояснень відмовляють в реєстрації трьох суден (два з яких на Китай), на які вже очікує вантаж в порту "Південний".

"Таким чином російська сторона намагається встановити контроль над кількістю завантаженого флоту та напрямами його роботи, що є порушенням міжнародних норм та положень "Зернової ініціативи". Це є черговою спробою диктувати всьому світу свою політику, ставити під загрозу продовольчу безпеку та використовувати їжу як зброю", - йдеться у заяві міністерства.

Україна категорично відкидає чергові вимоги росіян и виступає проти втручання в діяльність українських портів. У відомстві сподіваються, що партнери ООН та Туреччина зможуть забезпечити виконання всіма сторонами процедур, які працювали 9 місяців.

Нагадаємо, що зернова угода, яка має на меті забезпечення безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, була підписана 21 липня 2022 року. 19 листопада угоду було продовжено на 120-денний термін із завершенням 18 березня 2023.

В крайній день терміну дії угоди міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що документ пролонгували ще на 120 днів.

Однак Міністерство закордонних справ Росії стверджує, що країна погодила продовження ініціативи лише на 60 днів.