У Росії висунули ряд вимог для продовження "зернової угоди"

Міністерство закордонних справ Росії висунуло чергові вимоги, без виконання яких погрожує не продовжувати дію Чорноморської зернової ініціати після того, як вона закінчиться 18 травня.

Російське керівництво неодноразово наголошувало, що "зернова угода" продовжена лише на 60 днів, після чого росіяни зможуть знову заблокувати українські порти, пише ЦТС.

Для продовження експорту зерна морськам коридором, РФ вимагає від України та ЄС наступне:

перепідключення "Россільгоспбанку" до SWIFT;

відновлення поставок сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування;

скасування обмежень на страхування та перестрахування, зняття заборони на доступ до портів ЄС;

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса";

розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних з виробництвом та транспортуванням продовольства та добрив.

Напередодні Кремль ноголосив, що перспективи чорноморської “зернової угоди” за посередництва ООН не дуже хороші, оскільки вимоги РФ усунути перешкоди для російського експорту сільськогосподарської продукції та експорту добрив не були виконані.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що якщо у Європи немає бажання чесно підійти до того, що пропонував і так наполегливо пропагував Антоніу Гутерріш, то транспортування продукції з України буде по суші, залізницею, і річками.

РФ має право вийти з угоди по її закінченню, зробивши про це відповідну заяву. І цим правом вона маніпулює, намагаючись в обмін на згоду продовження дії Чорноморської зернової ініціативи з її боку отримати послаблення вжитих проти неї міжнародних санкцій.

11 квітня представники Росії не стали перевіряти три кораблі в рамках зернової угоди, фактично заблокувавши рух суден. Українська сторона подала назви трьох суховантажів, але росіяни викреслили їх і подали інші судна з поточної черги, яка налічує 50 кораблів. Внаслідок цього жодне судно не змогло продовжити свій шлях.