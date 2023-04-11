У Мінінфраструктури заявили про критичний стан зернової угоди: Росія порушила умови

Представники Росії не стали перевіряти три кораблі в рамках зернової угоди, фактично заблокувавши рух суден. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков у коментарі The Guardian.

У рамках угоди представники РФ, Туреччини та ООН перевіряють судна, які прямують з та до українських портів. Спільна комісія узгоджує назви кораблів, які підлягають перевірці.

Однак 11 квітня жодних інспекцій не відбулося. Справа в тому, що українська сторона подала назви трьох суховантажів, але росіяни викреслили їх і подали інші судна з поточної черги, яка налічує 50 кораблів. Внаслідок цього жодне судно не змогло продовжити свій шлях.

"Сьогодні у нас критична ситуація. Росіяни порушили умови Чорноморської зернової ініціативи. Вирішили в односторонньому порядку змінити плани українських портів. Це неприйнятно", – висловився урядовець.

Васьков додав, що Київ терміново порушив питання про порушення в ООН і Туреччині.

За його словами, якщо протистояння щодо угоди продовжиться, світові ціни на продукти харчування, ймовірно, зростуть на 15%. При цьому українські фермери знову будуть змушені робити запаси зерна, як минулого літа, і зіткнуться з серйозними фінансовими труднощами.

Нагадаємо, що зернова угода, яка має на меті забезпечення безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, була підписана 21 липня 2022 року. 19 листопада угоду було продовжено на 120-денний термін із завершенням 18 березня 2023.

В крайній день терміну дії угоди міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що документ пролонгували ще на 120 днів.

Однак Міністерство закордонних справ Росії стверджує, що країна погодила продовження ініціативи лише на 60 днів. У Москві пригрозили вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Ідеться, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування.

У Росії заявляли, що якщо перешкоди для постачання її зерна та добрив не будуть усунені, то Україна буде змушена експортувати своє продовольство наземним транспортом.

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