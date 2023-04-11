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Категорія
Агро
Дата публікації

Експорт зерна через "зерновий коридор" за тиждень зменшився на чверть

зерно, експорт
Кількість суден, що були завантажені за цей тиждень, становила 16 одиниць, що на 4 судна менше

Через морські порти Одеської області протягом 36 тижня роботи “зернового коридору” (3 – 9 квітня) було експортовано 655,9 тис. тонн агропромислової продукції, що на 23% менше, ніж було відвантажено тиждень тому.

При цьому, кількість суден, що були завантажені за цей тиждень зменшилася на 4 до 16 одиниць, пише ЦТС.

Повідомляється, що тенденція до блокування роботи "зернової ініціативи" з боку російської сторони зберігається через затягування інспекції суден, котрі стоять в черзі.

З третього по дев'яте квітня середньоденний показник проходження інспекції суден становив 2,3 судна. В той же час раніше цей показник був 5,5 суден за день.

Основними продуктами експорту були: кукурудза (57%); пшениця (30%); соняшникова олія (6%). 

Українська продукція попрямувала в країни Азії (Китай та Туреччина), Європи (Іспанія, Італія та Нідерланди) та Африки (Лівія, Єгипет).

Всього з початку роботи "зернового коридору" з 1 серпня 2022 року по 9 квітня 2023 року вдалося експортувати 27,4 млн т продукції АПК.

Внаслідок морської блокади морпортів, недостатню пропускну спроможність на західних прикордонних переходах, переповненість європейських портів та обмеженої можливості приймати вантажі в повному обсязі Україна втрачає валютну виручку, - впливу зазнали, зокрема,  агропромисловий комплекс та гірничо-металургійний комплекс.

Автор:
Тетяна Гойденко