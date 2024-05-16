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В "Укренерго" розповіли про графіки погодинних відключень на 17 травня
Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні 17 травня з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.
Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у конкретному регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
В "Укренерго" підкреслюють, що причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання.
"Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня", - йдеться в повідомленні компанії.
Також зазначається, що обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Дефіцит в енергосистемі – на декілька років
За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, дефіцит енергії в енергосистемі, викликаний останніми масовими атаками з боку Росії, очікується протягом двох років і стане звичайною ситуацією для енергосистеми. При цьому нинішні відключення продовжуватимуться до кінця серпня.
"В цілому мій прогноз - ми будемо жити з дефіцитом електроенергії наступні два роки. І це буде просто нормальним станом для української енергосистеми", - сказав Харченко.
Експерт відзначив, що високовольтні мережі передачі електроенергії зараз перебувають у значно кращому стані, ніж електростанції. Тому він стверджує, що загрози від мереж передачі енергії на довгу перспективу менше, ніж від виробництва електроенергії.
Проте, за його словами, навіть у випадку відновлення енергоблоків, пошкоджених під час атак з боку Росії, дефіцит потужності залишатиметься.
Щодо нинішніх обмежень, як розповів радник прем'єр-міністра України та член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко, відключення споживачів, що розпочалися з 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня, а в зимовий період дефіцит в енергосистемі буде актуальним навіть за високих температур.
Він пояснив, що протягом цього періоду атомні електростанції завершать активну фазу ремонтів, а в енергосистемі залишиться значна кількість сонячної генерації. Навантаження на енергосистему зменшиться через теплу, але не дуже спекотну погоду.
Україна втратила 8 ГВт потужності
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що енергетична ситуація в країні надзвичайно складна.
"Втративши 8 ГВт потужності, наразі змушені покривати дефіцит за рахунок імпорту та аварійної допомоги від західних партнерів. Працюємо над тим, щоб до старту наступного опалювального сезону мінімізувати ризики. Ремонти йтимуть паралельно з розбудовою децентралізованої генерації", - написав він.
Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.
Фото: ua.depositphotos.com