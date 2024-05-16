В "Укренерго" розповіли про графіки погодинних відключень на 17 травня

Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні 17 травня з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у конкретному регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

В "Укренерго" підкреслюють, що причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання.

"Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня", - йдеться в повідомленні компанії.

Також зазначається, що обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Дефіцит в енергосистемі – на декілька років

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, дефіцит енергії в енергосистемі, викликаний останніми масовими атаками з боку Росії, очікується протягом двох років і стане звичайною ситуацією для енергосистеми. При цьому нинішні відключення продовжуватимуться до кінця серпня.

"В цілому мій прогноз - ми будемо жити з дефіцитом електроенергії наступні два роки. І це буде просто нормальним станом для української енергосистеми", - сказав Харченко.

Експерт відзначив, що високовольтні мережі передачі електроенергії зараз перебувають у значно кращому стані, ніж електростанції. Тому він стверджує, що загрози від мереж передачі енергії на довгу перспективу менше, ніж від виробництва електроенергії.

Проте, за його словами, навіть у випадку відновлення енергоблоків, пошкоджених під час атак з боку Росії, дефіцит потужності залишатиметься.

Щодо нинішніх обмежень, як розповів радник прем'єр-міністра України та член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко, відключення споживачів, що розпочалися з 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня, а в зимовий період дефіцит в енергосистемі буде актуальним навіть за високих температур.

Він пояснив, що протягом цього періоду атомні електростанції завершать активну фазу ремонтів, а в енергосистемі залишиться значна кількість сонячної генерації. Навантаження на енергосистему зменшиться через теплу, але не дуже спекотну погоду.

Україна втратила 8 ГВт потужності

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що енергетична ситуація в країні надзвичайно складна.

"Втративши 8 ГВт потужності, наразі змушені покривати дефіцит за рахунок імпорту та аварійної допомоги від західних партнерів. Працюємо над тим, щоб до старту наступного опалювального сезону мінімізувати ризики. Ремонти йтимуть паралельно з розбудовою децентралізованої генерації", - написав він.

Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

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