Дефіцит в енергосистемі зберігатиметься протягом років, а нинішні відключення - до кінця серпня

Дефіцит енергії в енергосистемі, викликаний останніми масовими атаками з боку Росії, очікується протягом двох років і стане звичайною ситуацією для енергосистеми.

Такий прогноз озвучив Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, під час брифінгу в медіацентрі "Укрінформу".

"В цілому мій прогноз - ми будемо жити з дефіцитом електроенергії наступні два роки. І це буде просто нормальним станом для української енергосистеми", - сказав Харченко.

Експерт відзначив, що високовольтні мережі передачі електроенергії зараз перебувають у значно кращому стані, ніж електростанції. Тому він стверджує, що загрози від мереж передачі енергії на довгу перспективу менше, ніж від виробництва електроенергії.

Проте, за його словами, навіть у випадку відновлення енергоблоків, пошкоджених під час атак з боку Росії, дефіцит потужності залишатиметься.

Нинішні обмеження можуть тривати до серпня

Як розповів радник прем'єр-міністра України та член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, відключення споживачів, що розпочалися з 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня, а в зимовий період дефіцит в енергосистемі буде актуальним навіть за високих температур.

"Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення в силу різного набору факторів", - сказав Бойко.

Він пояснив, що протягом цього періоду атомні електростанції завершать активну фазу ремонтів, а також у енергосистемі залишиться значна кількість сонячної генерації. Навантаження на енергосистему також зменшиться через теплу, але не дуже спекотну погоду.

Він також пояснив, що зі зниженням температури населення почало активно використовувати обігрівальні прилади, що призвело до дефіциту в енергосистемі навіть за умови активного імпорту електроенергії.

"З метою втримання енергосистеми у збалансованому стані й недопущення аварій диспетчери були вимушені вдаватися до екстраординарних заходів і застосовувати вимкнення споживачів", - сказав радник прем'єра.

Україна втратила 8 ГВт потужності

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що енергетична ситуація в країні надзвичайно складна.

"Втративши 8 ГВт потужності, наразі змушені покривати дефіцит за рахунок імпорту та аварійної допомоги від західних партнерів. Працюємо над тим, щоб до старту наступного опалювального сезону мінімізувати ризики. Ремонти йтимуть паралельно з розбудовою децентралізованої генерації", - написав він.

Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.