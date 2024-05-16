Дефицит в энергосистеме будет сохраняться не один год, а нынешние отключения – до конца августа

Дефицит энергии в энергосистеме, вызванный последними массовыми атаками со стороны России, ожидается на протяжении двух лет и станет обычной ситуацией для энергосистемы.

Такой прогноз озвучил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики во время брифинга в медиацентре "Укринформа".

"В целом мой прогноз – мы будем жить с дефицитом электроэнергии следующие два года. И это будет просто нормальным состоянием для украинской энергосистемы", – сказал Харченко.

Эксперт отметил, что высоковольтные сети передачи электроэнергии сейчас находятся в гораздо лучшем состоянии, чем электростанции. Поэтому он утверждает, что угрозы от сетей передачи энергии на долгую перспективу меньше, чем от производства электроэнергии.

Однако, по его словам, даже в случае возобновления энергоблоков, поврежденных при атаках со стороны России, дефицит мощности будет оставаться.

Нынешние ограничения могут продолжаться до августа

Как рассказал советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко, отключения потребителей, начавшихся с 14 мая, могут продолжаться до августа-сентября, а в зимний период дефицит в энергосистеме будет актуален даже при высоких температурах.

"Если говорить об начавшихся сутки назад ограничениях, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов", - сказал Бойко.

Он пояснил, что в течение этого периода атомные электростанции завершат активную фазу ремонтов, а также в энергосистеме остается значительное количество солнечной генерации. Нагрузка на энергосистему также уменьшится из-за теплой, но не слишком жаркой погоды.

Он также пояснил, что со снижением температуры населения начало активно использовать обогревательные приборы, что привело к дефициту в энергосистеме даже при активном импорте электроэнергии.

"С целью удержания энергосистемы в сбалансированном состоянии и недопущения аварий диспетчеры были вынуждены прибегать к экстраординарным мерам и применять отключения потребителей", - сказал советник премьера.

Украина потеряла 8 ГВт мощности

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что энергетическая ситуация в стране чрезвычайно сложна.

"Потеряв 8 ГВт мощности, вынуждены покрывать дефицит за счет импорта и аварийной помощи от западных партнеров. Работаем над тем, чтобы до старта следующего отопительного сезона минимизировать риски. Ремонты будут идти параллельно с развитием децентрализованной генерации", - написал он.

Заметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.