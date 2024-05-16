"Укрэнерго" установил лимиты для каждого региона, действуют графики отключений

16 мая в полночь во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Значительный дефицит электроэнергии в сохраняющейся большую часть суток энергосистеме заставил НЭК "Укрэнерго" ввести масштабные ограничения и веерные отключения потребителей по всей стране.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для преодоления дефицита Укрэнерго пришлось задействовать аварийную помощь от энергосистем Румынии, Польши и Словакии. 15 мая эта помощь предоставлялась с 00:00 до 10:00 и с 17:00 до 24:00. Сегодня аварийная помощь от стран ЕС была задействована с полуночи до 1:00.

Также в течение суток 16 мая осуществляется импорт электроэнергии из Румынии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 23488 МВт/ч с максимальной мощностью до 1653 МВт.

По состоянию на утро 16 мая из-за боевых действий и технических причин обесточены 446 населенных пунктов в 8 областях.

"Укрэнерго" призывает потребителей экономно тратить электроэнергию на протяжении всех суток. Информацию о графиках и ограничениях в конкретном регионе потребители могут получить в личных кабинетах, сайтах и страницах облэнерго в соцсетях.

Напомним, 15 мая 2024 года с 19:25 до 22:00 "Укрэнерго" ввело контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

Украина потеряла 8 ГВт мощности

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что энергетическая ситуация в стране чрезвычайно сложна.

"Потеряв 8 ГВт мощности, вынуждены покрывать дефицит за счет импорта и аварийной помощи от западных партнеров. Работаем над тем, чтобы до старта следующего отопительного сезона минимизировать риски. Ремонты будут идти параллельно с развитием децентрализованной генерации", - написал он.

Заметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

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