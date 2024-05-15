В Yasno объяснили, почему украинцев заранее не предупреждают об отключении света и когда будут действовать графики

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко заявил, что причиной введения отключений света стал рост потребления, который тяжело спрогнозировать.

Об этом он рассказал " Радио Свобода".

Графики отключения света могут быть введены уже летом

"Потребление – это такая величина, которая достаточно непрогнозируемая на сто процентов, потому что оно гуляет. И, по моему мнению, просто не ожидали, что так вырастет потребление. То есть вынуждены были на несколько часов ввести ограничения аварийные и для населения", - заявил Коваленко.

По его мнению, нет причин для наступления полного отключения электричества, как это было в 2022 году.

"Я полного блекаута не вижу вообще. Теоретически все возможно, но пока мы его не видим, это достаточно технически невозможно", – подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что при определенных обстоятельствах графики отключений света могут быть введены уже летом.

"Мы эти графики разработали, мы их обновляли, чтобы было более сбалансировано, более мобильно. Будут их применять или не будут – это зависит от дефицита. Я персонально думаю, что когда будет достаточно жарко на улице, мы можем столкнуться с применением этих графиков", – прогнозирует Коваленко.

Напомним, сегодня утром из-за значительного роста потребления был дефицит в энергосистеме. Поэтому с 6.40 до 08.30 диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

Также 14 мая с 21:00 до 24:00 НЭК "Укрэнерго" вынуждена была ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины.

Украинцам советуют готовиться к любым сценариям

Заметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

"Я хочу повториться, покупайте генераторы, павербанки, готовьтесь. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились и как показывает зима мы сделали все и они не понадобились, но сейчас возобновились массированные атаки и надо быть готовым к любым сценариям", - говорит министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По словам главы ДТЭК Дмитрия Сахарука, украинцы могут снова столкнуться с почасовыми графиками отключения света, если не будет восстановлена тепловая генерация.

Второй проблемой может стать повышение потребления электроэнергии из-за жары. Обычно это происходит в июле и августе, когда в помещениях включают кондиционеры.

В апреле Украина на треть по сравнению с мартом увеличила импорт электроэнергии из стран Европейского Союза, импортировав 225 тысяч МВт-ч.

Как писало Delo.ua, эксперты считают, что из-за значительных разрушений генерации дефицит в энергосистеме неизбежен. С советами, как выбрать генератор или зарядную станцию можно ознакомиться по ссылке.

Источник фото: ua.depositphotos.com