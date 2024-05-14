"Укрэнерго" вводит контролируемые аварийные отключения э/э во всех регионах Украины

14 мая с 21:00 до 24:00 НЭК “Укрэнерго” вынуждена ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Причиной является значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания.

Завтра, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничений потребления мощности будут действовать в течение всех суток - с 00:00 до 24:00.

Укрэнерго призывает потребителей с пониманием отнестись к ситуации, ведь отключение электроэнергии является вынужденной мерой для недопущения масштабного блекаута в энергосистеме.

Контролируемые аварийные веерные отключения электроэнергии стали необходимыми из-за значительной перегрузки энергосистемы Украины в результате последних ракетных обстрелов российскими оккупантами и роста потребления электричества из-за похолодания.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что энергетическая ситуация в стране чрезвычайно сложна.

"Потеряв 8 ГВт мощности, вынуждены покрывать дефицит за счет импорта и аварийной помощи от западных партнеров. Работаем над тем, чтобы до старта следующего отопительного сезона минимизировать риски. Ремонты будут идти параллельно с развитием децентрализованной генерации", - написал он.

Какая ситуация в энергосистеме

Добавим, 10 мая во время заседания правительства были решено выделить 7 млрд 168 млн гривен на восстановление украинской энергетической инфраструктуры, сильно пострадавшей в результате последних обстрелов.

Напомним, в ночь на 8 мая Россия атаковала объекты генерации и передаче электроэнергии в 6 регионах Украины. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий. Враг атаковал объекты в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Известно, что за ночь россияне применили 55 ракет и 21 ударный беспилотник.

Ракетные удары россиян нанесли серьезный ущерб трем электростанциям ДТЭК и двум гидроэлектростанциям. Повреждения энергообъектов носят масштабный характер, поэтому не исключается отключение от сети бытовых потребителей.

Заметим, что из-за сложной ситуации в энергетической системе столица вынуждена ввести временные ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленного сектора С 18:00 10 мая по 07:00 11 мая будет действовать график ограничений для предприятий и организаций.

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