В Киеве ограничат потребление электроэнергии для бизнеса

Из-за сложной ситуации в энергетической системе столица вынуждена ввести временные ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленного сектора. С 18:00 10 мая по 07:00 11 мая будет действовать график ограничений для предприятий и организаций.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Введенные временные меры вынуждены стабилизировать энергосистему города в условиях сложной ситуации. Руководство столицы призывает представителей бизнеса и промышленности с пониманием отнестись к введению графиков ограничения, а киевлян – приобщиться к энергосбережению.

Подробные графики ограничений для предприятий и организаций будут опубликованы в ближайшее время. Городские власти надеются на конструктивное сотрудничество всех сторон в целях обеспечения стабильной работы энергосистемы Киева.

Он добавил, что для бытовых потребителей ограничения не будут применяться, однако жителей Киева призывают сознательными и самостоятельно экономить электроэнергию, особенно в вечерние пиковые часы нагрузки.

В Укрэнерго добавили, что графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 18:00 пятницы до 07:00 субботы и на остальной территории Украины, а при росте потребления возможно применение аварийных отключений.

Напомним, в ночь на 8 мая Россия атаковала объекты генерации и передаче электроэнергии в 6 регионах Украины. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий. Враг атаковал объекты в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Известно, что за ночь россияне применили 55 ракет и 21 ударный беспилотник.

В то же время в ДТЭК заявили, что враг ночью атаковал три теплоэлектростанции компании. В результате этого серьезные повреждения оборудования.

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