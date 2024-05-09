”Укрэнерго” получило 45 миллионов евро гранта от Германии на восстановление энергосетей

9 мая НЭК "Укрэнерго" подписала грантовое соглашение с Немецким банком развития KfW на сумму 45 миллионов евро для восстановления и защиты энергетической инфраструктуры Украины. Церемония подписания прошла во время встречи министров энергетики Украины и Германии.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, директор KfW Вероника Гарсиа дель Арко и глава представительства банка в Украине Лоренцо Гесснер поставили подписи под соглашением о гранте в 45 миллионов евро.

По словам Кудрицкого, эти средства будут направлены на строительство новой высоковольтной линии. Кроме того, это увеличит стабильность соединения с европейской энергосистемой.

Он добавил, что часть грантовых средств пойдет на закупку высоковольтного оборудования и восстановление объектов в центральном регионе после ракетных атак России.

В общей сложности при поддержке KfW с начала полномасштабного вторжения РФ "Укрэнерго" привлекло более 177 миллионов евро в виде кредитов и грантов для строительства и ремонта энергосетей.

Помощь Украине от KfW

В феврале KfW заявил, что поможет Украине реализовать более 40 текущих проектов на общую сумму свыше €1,4 млрд.

В начале декабря 2023 года Минреинтеграции и Государственный фонд содействия молодежному домостроению заключили соглашение с немецким банком KfW о выделении дополнительных €17 млн на льготные жилищные кредиты для внутренне перемещенных лиц.

Указанные средства планируется использовать для выделения около 400 новых льготных жилищных кредитов в 2024 году.

Кроме этого, в конце ноября, KfW объявил о предоставлении Украине гранта на €50 млн. Данные средства будут израсходованы на рефинансирование программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

В 2023 году правительство Германии направило €50 млн на проект "Улучшение жилищных условий внутри перемещенных лиц на востоке Украины". В рамках проекта предполагалось строительство/реконструкцию 24 объектов (1670 квартир) во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Киевской областях.

Напомним, в конце декабря стало известно, что Украина получит от KfW €24 млн на восстановление энергетического сектора. А в октябре KfW выделил грант для Национальной энергетической компании "Укрэнерго" на сумму €76 млн.