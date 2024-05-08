В энергосистеме образовался значительный дефицит, возможны отключения бытовых потребителей

Сегодняшние ракетные удары россиян нанесли серьезный ущерб трем электростанциям ДТЭК и двум гидроэлектростанциям. Повреждения энергообъектов носят масштабный характер, поэтому не исключается отключение от сети бытовых потребителей.

Об этом в эфире "УП LIVE" сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он отказался точно назвать масштабы повреждения энергосистемы, поскольку "Укрэнерго" избегает публикации цифр, которые могут помогать врагу планировать следующие удары. Однако, по его словам, повреждения, как и потеря генерации достаточно существенны.

В энергосистеме Украины возник значительный дефицит электроэнергии, который не удается полностью покрыть даже за счет импорта электричества из Европы.

Для поддержания баланса между потреблением и производством, критически важным для стабильной работы энергосистемы, уже введены контролируемые ограничения энергоснабжения для промышленных потребителей. Будут ли отключения затрагивать и бытовые потребители, будет зависеть от того, насколько экономно украинцы будут потреблять электричество, но они не исключены.

"Анонсированное ранее ограничение для промышленных потребителей почти гарантировано будет, для бытовых - зависит от того, насколько все мы, как потребители, сможем сэкономить и добровольно ограничить электропотребление", - отметил Кудрицкий.

Он подчеркнул, что ограничения распределены равномерно по всем регионам страны, кроме Харькова, где ситуация специфична из-за разрушения всех городских энергообъектов. Однако в ближайшее время "Укрэнерго" планирует устранить эту проблему.

"Энергосистема работает как единый организм. И когда в нем есть неурядицы, то нельзя сказать, что одной части хорошо, а другой плохо. Плохо всему организму. Если в энергосистеме образуется дефицит, то потребители будут его испытывать солидарно. Отключения, которые могут быть поэтому должны быть пропорциональны потреблению того или иного региона", - подчеркнул он.

Руководитель оператора призвал потребителей ответственно относиться к ситуации, ведь от экономии электричества будет зависеть, удастся ли избежать отключений бытовых потребителей.

Днем "Укрэнерго" сообщило, что в результате сегодняшних обстрелов с 18:00 до 23:00 возможны отключения света по всей Украине.

Напомним, в ночь на 8 мая Россия атаковала объекты генерации и передаче электроэнергии в 6 регионах Украины. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий. Враг атаковал объекты в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Известно, что за ночь россияне применили 55 ракет и 21 ударный беспилотник.

В то же время в ДТЭК заявили, что враг ночью атаковал три теплоэлектростанции компании. В результате этого серьезные повреждения оборудования.

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