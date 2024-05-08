В енергосистемі утворився значний дефіцит, можливі відключення побутових споживачів

Сьогоднішні ракетні удари росіян завдали серйозної шкоди трьом електростанціям ДТЕК та двом гідроелектростанціям. Пошкодження енергооб'єктів мають масштабний характер, тому не виключається відключення від електромережі побутових споживачів.

Про це в ефірі "УП LIVE" повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він відмовився точно назвати масштаби пошкодження енергосистеми, оскільки "Укренерго" уникає публікації цифр які можуть допомагати ворогу планувати наступні удари. Проте, за його словами, пошкодження, як і втрата генерації є досить суттєвими.

В енергосистемі України утворився значний дефіцит електроенергії, який не вдається повністю покрити навіть за рахунок імпорту електрики з Європи.

Для підтримання балансу між споживанням та виробництвом, що є критично важливим для стабільної роботи енергосистеми, вже запроваджені контрольовані обмеження енергопостачання для промислових споживачів. Чи будуть відключення торкатися і побутових споживачів, залежатиме від того, наскільки ощадливо українці споживатимуть електрику, але вони не виключені.

"Анонсоване раніше обмеження для промислових споживачів майже гарантовано буде, для побутових - залежить від того, наскільки всі ми як споживачі зможемо зекономити та добровільно обмежити електроспоживання", - зазначив Кудрицький.

Він підкреслив, що обмеження розподілені рівномірно по всіх регіонах країни, крім Харкова, де ситуація специфічна через руйнування всіх міських енергооб'єктів. Однак найближчим часом "Укренерго" планує усунути цю проблему.

"Енергосистема працює як єдиний організм. І коли в ньому є негаразди, то не можна сказати, що одній частині добре, а іншій погано. Погано всьому організму. Якщо в енергосистемі утворюється дефіцит, то споживачі будуть його відчувати солідарно. Відключення, які можуть бути через це, мають бути пропорційні до споживання того чи іншого регіону", - наголосив він.

Керівник оператора закликав споживачів відповідально ставитися до ситуації, адже від економії електрики залежатиме, чи вдасться уникнути відключень побутових споживачів.

Додамо, вдень "Укренерго" повідомило, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу з 18:00 до 23:00 можливі відключення світла по всій Україні

Нагадаємо, в ніч проти 8 травня Росія атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у 6 регіонах України. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. Ворог атакував об’єкти у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Відомо, що загалом за ніч росіяни застосували 55 ракет та 21 ударний безпілотник.

Натомість у ДТЕК заявили, що ворог вночі атакував три теплоелектростанції компанії. Унаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання.

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